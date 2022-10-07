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Окупанти масовано обстрілюють Сумську область: є жертви та руйнування

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Суми, П'ятниця 07 жовтня 2022 13:51
Окупанти масовано обстрілюють Сумську область: є жертви та руйнування Фото: окупанти масово обстрілюють Сумську область (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські окупанти за добу випустили по Сумській області 170 снарядів. Внаслідок обстрілів є загиблий та поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенко в Telegram.

"За минулу добу на Сумщині зафіксовано 19 обстрілів, всього 170 прильотів на території регіону. Серед іншого ворог застосував некеровані ракети з вертольота", - розповів він.

Зазначається, що внаслідок обстрілу пошкоджено житлові будинки, адміністративні будівлі та лінії електропередачі, а також є поранені.

При цьому сьогодні окупанти продовжують завдавати ударів по регіону. Вже відомо про одного загиблого.

Нагадаємо, сьогодні вранці російські війська завдали чергового удару по Запоріжжю. Російська ракета впала у двір багатоповерхівки. Постраждала щонайменше одна людина.

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