За тиждень ЗСУ на сході звільнили 29 населених пунктів, - Зеленський

Протягом тижня ЗСУ на сході звільнили 29 населених пунктів, у тому числі шість – у Луганській області.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеозвернення .

"Тільки протягом цього тижня наші воїни звільнили від російського псевдореферендуму 776 квадратних кілометрів території на сході нашої держави та 29 населених пунктів, у тому числі шість у Луганській області. Всього за час з початку цієї наступальної операції вже звільнено 2434 квадратні кілометри нашої землі та 96 населених пунктів", - заявив Зеленський.

Він також додав, що добрі результати є і на півдні України за цей тиждень – щодня на цьому напрямі звільняється українська земля та люди від псевдореферендуму.

"Обов'язково дійдемо і до земель, окупованих Росією раніше", - наголосив президент України.