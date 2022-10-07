За тиждень ЗСУ на сході звільнили 29 населених пунктів, - Зеленський
Протягом тижня ЗСУ на сході звільнили 29 населених пунктів, у тому числі шість – у Луганській області.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеозвернення.
"Тільки протягом цього тижня наші воїни звільнили від російського псевдореферендуму 776 квадратних кілометрів території на сході нашої держави та 29 населених пунктів, у тому числі шість у Луганській області. Всього за час з початку цієї наступальної операції вже звільнено 2434 квадратні кілометри нашої землі та 96 населених пунктів", - заявив Зеленський.
Він також додав, що добрі результати є і на півдні України за цей тиждень – щодня на цьому напрямі звільняється українська земля та люди від псевдореферендуму.
"Обов'язково дійдемо і до земель, окупованих Росією раніше", - наголосив президент України.
Нагадаємо, сьогодні Зеленський заявив, що українські військові звільнили вже понад 500 квадратних кілометрів території Херсонської області з початку жовтня.
У США заявили, що Україна розпочала вирішальну битву за території на півдні. Але її слід закінчити до того, як зима принесе несприятливі умови для контрнаступу.
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