ЄС схвалив 9-й пакет санкцій, а Німеччина надала нову військову допомогу: новини за 15 грудня

Війна Росії проти України: останні новини

Українським військовим внаслідок міських боїв вдалося відтіснити російську армію із двох кварталів Бахмута.

У Великій Британії не виключають можливість передачі Україні авіаційних крилатих ракет Storm Shadow.

Російські військові 15 грудня завдали авіаційного удару по місту Оріхів у Запорізькій області, двоє людей отримали поранення.

Під час наступальних операцій Збройним силам Українивдалося просунутися в районі села Діброва Донецької області.

У Німеччині розпочали будівництво заводу з виробництва боєприпасів середнього калібру, у тому числі для зенітних установок Gepard, які Берлін передав Україні.

У четвер російські окупанти знову атакували центр Херсона. Вже відомо про двох загиблих та кількох поранених.

Російські війська 15 грудня обстріляли Харків із використанням ракет С-300. Обстріляли інфраструктуру міста.

Російські військові 15 грудня обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області, внаслідок чого одна людина загинула та п'ять отримали поранення.

На Одещиніприкордонники спільно з бійцями ТРО виявили морську міну. Її винесло у гирло Дунаю.

Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги

Німеччина за останній тиждень передала Україні різні снаряди та десятки транспортних засобів. Зокрема, бійці ЗСУ отримали ракети для системи ППО IRIS-T.

За інформацією німецького уряду, за останні сім днів Україна отримала від Німеччини ракети для IRIS-T, дві броньовані ремонтно-евакуаційні машини, 30 тисяч снарядів до 40-мм гранатометів, п'ять тисяч артилерійських боєприпасів калібру 155 мм, чотири машини швидкої допомоги, а також 18 вантажівок 8x8 зі змінним кузовом.

Рєзніков спрогнозував нову хвилю наступу росіян і назвав терміни

Росія може розпочати нову хвилю наступу в рамках війни проти України вже у лютому. Такі терміни пов'язані із підготовкою мобілізованих солдатів. Про це повідомив міністр оборони України Олексій Рєзніков.

Він нагадав, що у рамках так званої "часткової мобілізації" Росії вдалося призвати близько 300 тисяч людей. Із них 150 тисяч Москва вже використовує для посилення своїх підрозділів, а ще 150 тисяч – ретельно готує до майбутніх наступів.

"Друга частина мобілізованих, приблизно 150 000 осіб, приступила до навчальних курсів у різних таборах. Вони готуються щонайменше три місяці. Отже, наступну хвилю наступу спробують розпочати швидше за все в лютому, як і минулого року. Це їх план", - розповів міністр. .

Посли ЄС погодили дев'ятий пакет санкцій проти Росії

Посли Євросоюзу погодили черговий пакет антиросійських санкцій після дискусій, які тривали кілька днів.

За інформацією журналіста рікарда Йозвяка, письмово новий пакет санкцій буде затверджено до обіду 16 грудня.

Росіяни близько чотирьох років збирали ресурси для війни з Україною, - Залужний

Російська армія близько чотирьох років збирала ресурси для війни проти України. Однак вони вичерпали їх, не досягши жодного результату. Про це заявив Валерій Залужний.

"За моїми підрахунками, мабуть, роки за три з половиною-чотири вони їх (ресурси – ред.) інтенсивно збирали: людей, техніку, боєприпаси. Я думаю, що у них було ресурсів на три місяці, щоб досягти своїх цілей", – зазначив він.

Європарламент визнав Голодомор геноцидом українського народу

Європейський парламент визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. На сьогоднішньому засіданні Європарламент підтримав резолюцію, яка визнає жахливі події 30-х років минулого сторіччя геноцидом українського народу. Документ підтримали 507 депутатів, проти проголосували - 12, утрималися - 17.

Прийнята резолюція висловлює солідарність із народом України та вшановує пам'ять мільйонів загиблих внаслідок цілеспрямованих дій сталінського режиму щодо організації штучного голоду.