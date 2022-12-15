Обстріл Нікопольського району: кількість постраждалих зросла

Російські військові сьогодні, 15 грудня, обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області, внаслідок чого одна людина загинула та п'ять отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegeam голови Нікопольської РВА Євгена Євтушенка.

"Важкий та трагічний день для нашого району... Загинув житель Марганця. За остаточною інформацією п'ятеро мешканців району, чоловіки та жінки з міста Марганець та Червоногригорівської ТГ отримали поранення різного ступеня тяжкості. Потерпілим надано амбулаторну та стаціонарну медичну допомогу", - зазначив Євтушенко.

Він також наголосив, що протягом дня ворог атакував населені пункти з використанням РСЗВ та ствольної артилерії. У Марганці пошкоджено двадцять приватних та десять багатоповерхових житлових будинків, чотирнадцять господарських будівель, коледж, школа, магазини, автотранспорт, газопровід та електромережі.

У Нікополі пошкоджено чотири приватні та один багатоповерховий житлові будинки, господарські будівлі, медичний заклад. Пожежними ліквідовано пожежу. Внаслідок обстрілів у Червоногригорівській громаді пошкоджено двадцять приватних житлових будинків, господарську споруду, АЗС, лінії електромережі.