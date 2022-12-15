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Обстріл Нікопольського району: кількість постраждалих зросла

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Київ, Четвер 15 грудня 2022 21:55
Обстріл Нікопольського району: кількість постраждалих зросла Фото: російські військові сьогодні, 15 грудня, обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Константин Широкун

Російські військові сьогодні, 15 грудня, обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області, внаслідок чого одна людина загинула та п'ять отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegeam голови Нікопольської РВА Євгена Євтушенка.

"Важкий та трагічний день для нашого району... Загинув житель Марганця. За остаточною інформацією п'ятеро мешканців району, чоловіки та жінки з міста Марганець та Червоногригорівської ТГ отримали поранення різного ступеня тяжкості. Потерпілим надано амбулаторну та стаціонарну медичну допомогу", - зазначив Євтушенко.

Він також наголосив, що протягом дня ворог атакував населені пункти з використанням РСЗВ та ствольної артилерії. У Марганці пошкоджено двадцять приватних та десять багатоповерхових житлових будинків, чотирнадцять господарських будівель, коледж, школа, магазини, автотранспорт, газопровід та електромережі.

У Нікополі пошкоджено чотири приватні та один багатоповерховий житлові будинки, господарські будівлі, медичний заклад. Пожежними ліквідовано пожежу. Внаслідок обстрілів у Червоногригорівській громаді пошкоджено двадцять приватних житлових будинків, господарську споруду, АЗС, лінії електромережі.

Нагадаємо, РБК-Україна писала про те, що окупанти вранці 15 грудня кілька разів обстріляли Нікопольський район. Під час удару ворог потрапив додому та ЛЕП.

Також повідомлялося, що внаслідок ракетного обстрілу загинув 65-річний чоловік. Щонайменше троє людей отримали поранення.

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