Росіяни близько чотирьох років збирали ресурси для війни з Україною, - Залужний
Російська армія близько чотирьох років збирала ресурси для війни проти України. Однак вони вичерпали їх, не досягши жодного результату.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного в інтерв'ю Economist .
"За моїми підрахунками, мабуть, роки за три з половиною-чотири вони їх (ресурси – ред.) інтенсивно збирали: людей, техніку, боєприпаси. Я думаю, що у них було ресурсів на три місяці, щоб досягти своїх цілей", – зазначив він.
Залужний наголосив, що окупанти вичерпали ці ресурси і розтратили свій потенціал, не досягнувши практично жодного результату. І це свідчить про те, що план було обрано неправильно.
За словами головнокомандувача ЗСУ, зараз Росії доводиться думати про те, як вийти із цієї ситуації.
Нагадаємо, за даними аналітиків ISW, Путін готує населення до затяжної, виснажливої війни з Україною, яка, як і раніше, спрямована на завоювання додаткових територій.
При цьому в Офісі президента України зазначають, що Росія зважиться на мирні переговори та виведення військ із України після деокупації Донецька чи Луганська.
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