Росіяни близько чотирьох років збирали ресурси для війни з Україною, - Залужний

Російська армія близько чотирьох років збирала ресурси для війни проти України. Однак вони вичерпали їх, не досягши жодного результату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного в інтерв'ю Economist .

"За моїми підрахунками, мабуть, роки за три з половиною-чотири вони їх (ресурси – ред.) інтенсивно збирали: людей, техніку, боєприпаси. Я думаю, що у них було ресурсів на три місяці, щоб досягти своїх цілей", – зазначив він.

Залужний наголосив, що окупанти вичерпали ці ресурси і розтратили свій потенціал, не досягнувши практично жодного результату. І це свідчить про те, що план було обрано неправильно.

За словами головнокомандувача ЗСУ, зараз Росії доводиться думати про те, як вийти із цієї ситуації.