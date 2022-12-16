ЕС одобрил 9-й пакет санкций, а Германия выделила новую военную помощь: новости за 15 декабря

Война России против Украины: последние новости

Украинским военным в результате городских боев удалось оттеснить российскую армию из двух кварталов Бахмута.

В Великобритании не исключают возможность передачи Украине авиационных крылатых ракет Storm Shadow.

Российские военные 15 декабря нанесли авиационный удар по городу Орехов в Запорожской области, два человека получили ранения.

В ходе наступательных операций Вооруженным силам Украины удалось продвинуться в районе села Диброва Донецкой области.

В Германии начали строительство завода по производству боеприпасов среднего калибра, в том числе для зенитных установок Gepard, которые Берлин передал Украине.

В четверг российские оккупанты снова атаковали центр Херсона. Уже известно о двух погибших и нескольких раненых.

Российские войска 15 декабря обстреляли Харьков с использованием ракет С-300. Обстрелу подверглась инфраструктура города.

Российские военные 15 декабря обстреляли Никопольский район Днепропетровской области, в результате чего один человек погиб и пять получили ранения.

В Одесской области пограничники совместно с бойцами ТРО обнаружили морскую мину. Ее вынесло в устье Дуная.

Германия передала Украине новый пакет военной помощи

Германия за последнюю неделю передала Украине различные снаряды и десятки транспортных средств. В частности, бойцы ВСУ получили ракеты для системы ПВО IRIS-T.

По информации немецкого правительства, за последние семь дней Украина получила от Германии ракеты для IRIS-T, две бронированных ремонтно-эвакуационных машины, 30 тысяч снарядов к 40-мм гранатометам, пять тысяч артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм, четыре машины скорой помощи, а также 18 грузовиков 8x8 со сменным кузовом.

Резников спрогнозировал новую волну наступления россиян и назвал сроки

Россия может начать новую волну наступления в рамках войны против Украины уже в феврале. Такие сроки связаны с подготовкой мобилизованных солдат. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

Он напомнил, что в рамках так называемой "частичной мобилизации" России удалось призвать около 300 тысяч человек. Из них 150 тысяч Москва уже использует для усиления своих подразделений, а еще 150 тысяч - тщательно готовит к будущим наступлениям.

"Вторая часть мобилизованных, примерно 150 000 человек, приступила к учебным курсам в разных лагерях. Они готовятся минимум три месяца. Значит, следующую волну наступления попытаются начать скорее всего в феврале, как и в прошлом году. Это их план", - рассказал министр.

Послы ЕС согласовали девятый пакет санкций против России

Послы Евросоюза согласовали очередной пакет антироссийских санкций после дискуссий, которые продолжались несколько дней.

По информации журналиста рикарда Йозвяка, письменно новый пакет санкций будет утвкржден до обеда 16 декабря.

Россияне около четырех лет собирали ресурсы для войны с Украиной, - Залужный

Российская армия около четырех лет собирала ресурсы для войны против Украины. Однако они исчерпали их, не добившись практически никакого результата. Об этом заявил Валерий Залужный.

"По моим подсчетам, должно быть, года за три с половиной-четыре они их (ресурсы - ред.) интенсивно собирали: людей, технику, боеприпасы. Я думаю, что у них было ресурсов на три месяца, чтобы достичь своих целей", - отметил он.

Европарламент признал Голодомор геноцидом украинского народа

Европейский парламент признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. На сегодняшнем заседании Европарламент поддержал резолюцию, признающую ужасающие события 30-х годов прошлого столетия геноцидом украинского народа. Документ поддержали 507 депутатов, "против" проголосовали - 12, воздержались - 17.

Принятая резолюция выражает солидарность с народом Украины и чтит память миллионов погибших в результате целенаправленных действий сталинского режима по организации искусственного голода.