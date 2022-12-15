В Одеській області виявили та знищили морську міну (відео)
Фото: в Одеській області виявили та знищили морську міну (ukrinform.ua)
В Одеській області прикордонники спільно з бійцями ТРО виявили морську міну. Її винесло в гирло Дунаю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПСУ.
"Міну штормом винесло в гирло Дунаю. Тож правоохоронці організували спостереження, не допускаючи населення до небезпечного району", - йдеться в повідомленні.
Невдовзі фахівці ДСНС здійснили контрольований підрив міни.
Як повідомлялося, у суботу, 10 грудня, військово-морські сили Румунії здійснили контрольований вибух військово-морської міни, що дрейфує біля берега Чорного моря.
Зазначимо, напередодні в Одеській затоці виявили морську міну, що спливла. Контрольованим підривом її знешкодили.
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