В Одеській області виявили та знищили морську міну (відео)

Фото: в Одеській області виявили та знищили морську міну (ukrinform.ua)

В Одеській області прикордонники спільно з бійцями ТРО виявили морську міну. Її винесло в гирло Дунаю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПСУ.

"Міну штормом винесло в гирло Дунаю. Тож правоохоронці організували спостереження, не допускаючи населення до небезпечного району", - йдеться в повідомленні. Невдовзі фахівці ДСНС здійснили контрольований підрив міни.