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В Одеській області виявили та знищили морську міну (відео)

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Одеса, Четвер 15 грудня 2022 14:17
В Одеській області виявили та знищили морську міну (відео) Фото: в Одеській області виявили та знищили морську міну (ukrinform.ua)
Автор: Наталія Гурковська

В Одеській області прикордонники спільно з бійцями ТРО виявили морську міну. Її винесло в гирло Дунаю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПСУ.

"Міну штормом винесло в гирло Дунаю. Тож правоохоронці організували спостереження, не допускаючи населення до небезпечного району", - йдеться в повідомленні.

Невдовзі фахівці ДСНС здійснили контрольований підрив міни.

Як повідомлялося, у суботу, 10 грудня, військово-морські сили Румунії здійснили контрольований вибух військово-морської міни, що дрейфує біля берега Чорного моря.

Зазначимо, напередодні в Одеській затоці виявили морську міну, що спливла. Контрольованим підривом її знешкодили.

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