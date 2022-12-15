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Російські війська відкрили вогонь по Харкову

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Харків, Четвер 15 грудня 2022 14:38
Російські війська відкрили вогонь по Харкову Фото: російські війська 15 грудня відкрили вогонь по Харкову (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Російські війська сьогодні, 15 грудня обстрілюють Харків. Місцевих жителів закликають знаходитися в укриттях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова в Telegram.

Оновлено 15:21. У Харкові є "приліт".

"Є влучання у Холодногірському районі Харкова. Попередньо, російські окупанти завдали ударів комплексами С-300. На цю хвилину постраждалих немає", - написав Синєгубов.

Детальнішу інформацію він пообіцяв надати згодом.

"Увага! Жителі Харківщини, перебувайте в укриттях. Окупанти наносять удари", - попередив очільник області.

Тим часом мер Харкова повідомив про обстріл інфраструктурних об'єктів міста.

"У Харкові вибухи. Ворог обстрілює інфраструктурні об'єкти. Прошу всіх бути максимально акуратними та по можливості перебувати в укриттях", - написав Ігор Терехов.

Крім того, про звуки вибухів пишуть і в Харківській області.

"Увага! У Дергачах чутно звуки вибухів! Будь ласка, пройдіть до укриттів!" - написав глава Дергачівської міської ради В'ячеслав Задоренко.

Додамо, що російські війська, традиційно ведуть обстріл Харкова з С-300 з території Бєлгородськї області.

"Харків під обстрілом С-300 із Бєлгородської області", - написав речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

Нагадаємо, раніше ми вже писали про звуки вибухів в Харківській області.

Додамо, вночі війська РФ вдарили з С-300 по Куп'янську Харківської області. Через що було пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури.

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