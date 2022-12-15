ua ru
Чт, 15 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

ЗСУ вдалося просунутися на Донецькому напрямі: подробиці від Генштабу

Новость на русском →
Донецька область, Четвер 15 грудня 2022 12:29
ЗСУ вдалося просунутися на Донецькому напрямі: подробиці від Генштабу Фото: ЗСУ вдалося просунутися на Донецькому напрямку (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: Руслан Гаращенко

У ході наступальних операцій Збройним силам України вдалося просунутися в районі села Діброва Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексія Громова під час брифінгу.

"Під час ведення наступальних дій сили оборони просунулися до 1,5 км у районі населеного пункту Діброви (Донецька область - ред.)", - заявив Громов.

Зазначимо, що населений пункт Діброва розташований в Лиманському районі.

ЗСУ вдалося просунутися на Донецькому напрямі: подробиці від Генштабу

Фото: населений пункт Діброва (Goggle карта)

Нагадаємо, Громов зазначав, що успіхи українських військових на сході та півдні змусили керівництво Росії змінити плани. Окупанти зосередилися на захопленні Луганської та Донецької областей.

Також раніше глава Міноборони України Олексій Резніков заявив, що активний контрнаступ українських військ продовжиться, як тільки затвердіє земля і стануть стійкими до морозів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донбас Донецька область Збройні сили України Війна в Україні
NEWS
Нарощування темпу наступу ЗСУ біля Сватового та ворожі штурми під Бахмутом: карти боїв
Нарощування темпу наступу ЗСУ біля Сватового та ворожі штурми під Бахмутом: карти боїв
DAILY
В тилу ворога. Як удари по території Росії можуть змінити хід війни
Юлія Акимовакоресподент В тилу ворога. Як удари по території Росії можуть змінити хід війни