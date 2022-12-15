ЗСУ вдалося просунутися на Донецькому напрямі: подробиці від Генштабу

У ході наступальних операцій Збройним силам України вдалося просунутися в районі села Діброва Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексія Громова під час брифінгу .

Зазначимо, що населений пункт Діброва розташований в Лиманському районі.

"Під час ведення наступальних дій сили оборони просунулися до 1,5 км у районі населеного пункту Діброви (Донецька область - ред.)", - заявив Громов.

Нагадаємо, Громов зазначав, що успіхи українських військових на сході та півдні змусили керівництво Росії змінити плани. Окупанти зосередилися на захопленні Луганської та Донецької областей.

Також раніше глава Міноборони України Олексій Резніков заявив, що активний контрнаступ українських військ продовжиться, як тільки затвердіє земля і стануть стійкими до морозів.

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