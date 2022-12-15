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Окупанти знову завдали удару по центру Херсона: вже 2 загиблих

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Херсон, Четвер 15 грудня 2022 11:21
Окупанти знову завдали удару по центру Херсона: вже 2 загиблих Фото: окупанти знову завдали удару по центру Херсона (ілюстрація/t.me/tymoshenko_kyrylo)
Автор: Наталія Гурковська

У четвер, 15 грудня, російські окупанти знову атакували центр Херсону. Вже відомо про 2 загиблих.

Про це заявив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

"Ворог знову вдарив по центру міста. 100 метрів від будівлі Херсонської ОВА, яка була атакована вчора. Є інформація про 2 загиблих", - розповів він.

За його словами, на місці працюють екстрені служби.

Як повідомлялось, жителі звільненого Херсона повідомляли про звуки вибухів 15 грудня. В області не оголошували повітряну тривогу.

Нагадаємо, у середу, 14 грудня, російські окупанти обстріляли будівлю Херсонської ОВА. Пошкоджено два поверхи.

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