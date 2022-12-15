ua ru
Чт, 15 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

ЗСУ вибили окупантів із двох кварталів Бахмута

Новость на русском →
Донбас, Четвер 15 грудня 2022 08:54
ЗСУ вибили окупантів із двох кварталів Бахмута Фото: ЗСУ вибили окупантів із двох кварталів Бахмута (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У вівторок, 14 грудня, українським військовим вдалося відтіснити російську армію з двох кварталів Бахмута.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал "Київ".

"Президент відмітив 46-ту бригаду, це моя бригада де я проходжу службу. Ми вчора контратакували позиції ворога і вибили його з декількох кварталів Бахмута. Тепер його там немає", - розповів військовослужбовець ЗСУ Олександр Погребиський.

За словами військового, буквально ще два дні тому окупанти зайняли ці позиції.

"Нам була поставлена задача вибити ворога з цих позицій, завдання було виконано десантно-штурмовими військами", - додав він.

Як повідомлялося, російські окупанти не припиняють наступ на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Вони змінили тактику наступу на Донеччині - створюють штурмові загони та групи.

Як заявив президент Володимир Зеленський, російські окупанти продовжують знищувати місто за містом на Донбасі, вони хочуть залишити там лише руїни та воронки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донбас Бахмут Війна в Україні
NEWS
США не чекають завершення війни в Україні до кінця року, - Білий дім
США не чекають завершення війни в Україні до кінця року, - Білий дім
DAILY
В тилу ворога. Як удари по території Росії можуть змінити хід війни
Юлія Акимовакоресподент В тилу ворога. Як удари по території Росії можуть змінити хід війни