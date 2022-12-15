ЗСУ вибили окупантів із двох кварталів Бахмута
У вівторок, 14 грудня, українським військовим вдалося відтіснити російську армію з двох кварталів Бахмута.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал "Київ".
"Президент відмітив 46-ту бригаду, це моя бригада де я проходжу службу. Ми вчора контратакували позиції ворога і вибили його з декількох кварталів Бахмута. Тепер його там немає", - розповів військовослужбовець ЗСУ Олександр Погребиський.
За словами військового, буквально ще два дні тому окупанти зайняли ці позиції.
"Нам була поставлена задача вибити ворога з цих позицій, завдання було виконано десантно-штурмовими військами", - додав він.
Як повідомлялося, російські окупанти не припиняють наступ на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Вони змінили тактику наступу на Донеччині - створюють штурмові загони та групи.
Як заявив президент Володимир Зеленський, російські окупанти продовжують знищувати місто за містом на Донбасі, вони хочуть залишити там лише руїни та воронки.
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