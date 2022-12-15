Окупанти вдарили по Запорізькій області авіацією: є поранені

Російські військові сьогодні, 15 грудня, завдали авіаційного удару по місту Оріхів у Запорізькій області, двоє людей отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Запорізької ОВА Олександра Старуха.

"Ворог продовжує тероризувати обстрілами наші мирні громади. У багатостраждальному місті Оріхів внаслідок влучення двох ракет, випущених з літака, поранено двох працівників місцевого КП "Водоканал", - йдеться у повідомленні. За словами голови Запорізької ОВА, один із них перебуває у тяжкому стані. Потерпілим надається медична допомога.