ua ru
Чт, 15 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Снаряди для IRIS-T і не тільки. Німеччина передала Україні озброєння та техніку

Новость на русском →
Четвер 15 грудня 2022 19:10
Снаряди для IRIS-T і не тільки. Німеччина передала Україні озброєння та техніку Ілюстративне фото: Німеччина передала Україні озброєння та техніку (Diehl Defence)
Автор: Іван Носальський

Німеччина за останній тиждень передала Україні різноманітні снаряди та десятки транспортних засобів. Зокрема, бійці ЗСУ отримали ракети для системи ППО IRIS-T.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу німецького уряду.

За інформацією відомства, за останні сім днів Україна отримала від Німеччини:

  • ракети для IRIS-T;
  • дві броньовані ремонтно-евакуаційні машини;
  • 30 тисяч снарядів до 40-мм гранатометів;
  • п'ять тисяч артилерійських боєприпасів калібру 155 мм;
  • чотири машини швидкої допомоги;
  • 18 вантажівок 8x8 зі змінним кузовом.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Німеччині розпочали будівництво заводу з виробництва боєприпасів середнього калібру, у тому числі для зенітних установок Gepard, які Берлін передав Україні.

Також ми писали, що уряд Німеччини обговорює з компанією Deutsche Bahn передачу Україні тепловозів для підтримки транспортної інфраструктури.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Допомога Україні ПВО Військова допомога
NEWS
"Наступні півроку стануть вирішальними": Зеленський зробив заяву щодо війни
"Наступні півроку стануть вирішальними": Зеленський зробив заяву щодо війни
DAILY
В тилу ворога. Як удари по території Росії можуть змінити хід війни
Юлія Акимовакоресподент В тилу ворога. Як удари по території Росії можуть змінити хід війни