Снаряди для IRIS-T і не тільки. Німеччина передала Україні озброєння та техніку
Німеччина за останній тиждень передала Україні різноманітні снаряди та десятки транспортних засобів. Зокрема, бійці ЗСУ отримали ракети для системи ППО IRIS-T.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу німецького уряду.
За інформацією відомства, за останні сім днів Україна отримала від Німеччини:
- ракети для IRIS-T;
- дві броньовані ремонтно-евакуаційні машини;
- 30 тисяч снарядів до 40-мм гранатометів;
- п'ять тисяч артилерійських боєприпасів калібру 155 мм;
- чотири машини швидкої допомоги;
- 18 вантажівок 8x8 зі змінним кузовом.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Німеччині розпочали будівництво заводу з виробництва боєприпасів середнього калібру, у тому числі для зенітних установок Gepard, які Берлін передав Україні.
Також ми писали, що уряд Німеччини обговорює з компанією Deutsche Bahn передачу Україні тепловозів для підтримки транспортної інфраструктури.
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