ЄС схвалив 50 млрд євро для України, а ГУР потопило ракетний катер РФ: новини за 1 лютого

Війна Росії проти України: останні новини

У ніч проти 1 лютого російські загарбники запустили по території України 4 дрони-камікадзе. Вибухи лунали у Харкові, де зафіксоване влучання в об'єкт цивільної інфраструктури. Сили ППО ЗСУ збили два "Шахеда" ворога. Також інтервенти скинули авіабомби на лікарню у Куп'янському районі Харківської області, постраждали четверо людей.

Вранці в окупованому Криму прогриміли вибухи в Саках з боку Євпаторії. Також повідомлялося про два вибухи в Маріуполі.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) у своєму звіті повідомили, що війська РФ просунулися на схід від Іванівського під Бахмутом, позиційні бої тривали на Куп'янському напрямку, на заході Запорізької області, на лівобережжі Херсонської області у районі Кринків.

У Бериславі через російський удар загинули та постраждали іноземні волонтери. Зокрема, жертвами атаки стали двоє громадян Франції. Також окупанти скинули авіабомби на пам’ятку національного значення Кам'янська Січ в Херсонській області.

ЄС схвалив допомогу Україні на 50 млрд євро

Лідери Європейського союзу під час саміту 1 лютого схвалили виділення для України 50 млрд євро в межах програми Ukraine Facility на період 2024-2027 років.

Голова Європейської ради Шарль Мішель зазначив, що ЄС бере на себе лідерство та відповідальність у підтримці України.

Видання The Guardian писало, що лідери ЄС також погодилися на дві умови, які вимагав угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан. Прес-секретар голови Євроради Шарля Мішеля підтвердив, що прем'єр Угорщини дав "зелене світло" після серії зустрічей напередодні з прем’єр-міністрами Італії, Франції та канцлером Німеччини.

Програма на 50 млрд євро для України. З'явився повний текст рішення саміту ЄС

Пізніше вдень Європейська рада оприлюднила текст рішення саміту щодо погодження програми допомоги для України із виділенням 50 млрд євро в межах програми Ukraine Facility.

Серед іншого у тексті вказувалося, що Єврорада відіграватиме ключову роль в управлінні Фондом в Україні, а також на основі щорічного звіту Комісії про реалізацію Механізму для України Єврорада щороку проводитиме дебати щодо реалізації Механізму з метою надання вказівок. У разі потреби через 2 роки вона запропонує Комісії внести пропозицію для перегляду.

Українські дрони потопили російський ракетний катер "Івановець"

Бійці Головного управління розвідки Міноборони України спецпідрозділу "Group 13" вночі за допомогою дронів знищили ракетний катер "Івановець" проекту 12411 Чорноморського флоту РФ. Як розповіли у військовій розвідці, вороже судно знаходилося на рейді озера Донузлав у окупованому Криму.

Внаслідок низки прямих влучань у корпус російський корабель отримав пошкодження, не сумісних із подальшим рухом - "Івановець" дав крен на корму і затонув. Також у ГУР оприлюднили відео, як морські дрони атакували корабель противника.

Знищення російського катера "Івановець": на борту могли бути до 40 моряків

У Військово-морських силах ЗСУ повідомили, що на борту потопленого російського ракетного катера "Івановець" могли перебувати до 40 моряків.

За інформацією військових, це суттєва втрата для росіян з огляду на наявність трьох таких катерів проекту 1241.1 у складі ЧФ РФ та озброєння, серед якого протикорабельні ракети типу "Москіт" з дальністю до 130 кілометрів.

Детальніше про те, що відомо про атаку та потоплений ракетний катер "Івановець" - в матеріалі РБК-Україна.

Україна розраховує на перший транш на 4,5 млрд євро з нового пакет ЄС вже в березні

Перший віце-прем'єр-міністр - міністр економіки Юлія Свириденко заявила про те, що схвалена Європейською радою програма Ukraine Facility на 50 млрд євро повинна бути затверджена Європейським парламентом наприкінці лютого. Перший платіж обсягом 4,5 млрд євро має надійти в березні.

В Мінекономіки зазначили, що транші надаватимуться щоквартально за виконання визначених у Плані критеріїв щодо проведення передбачених реформ.

Зміна підходу та ставка на безпілотники: головне зі статті Залужного для CNN

Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний написав статтю для іноземного медіа CNN. У публікації він висловив своє бачення стосовно важливих змін до підходів ведення війни в Україні та ролі безпілотників у сучасних бойових діях, визначив головні завдання на поточний рік для Сил оборони.

РБК-Україна у матеріалі розповідає зміст статті головкома ЗСУ для CNN.

Трамп, наступ навесні та "цікаві" місяці війни. Що Буданов розповів західним ЗМІ

Начальник військової розвідки Кирило Буданов в інтерв'ю для The Telegraph та CNN висловив думку, що наступ Росії видихнеться до ранньої весни, після чого - черга за Україною. За його словами, наступні шість місяців війни будуть "цікавими", удари по території РФ можуть посилитися, а гіпотетична перемога Дональда Трампа на виборах у США не надто його турбує.

РБК-Україна опублікувало переклад інтерв'ю Буданова для західних ЗМІ у матеріалі.

Снаряди, дрони, закупівлі. Кабмін ухвалив три важливі рішення для посилення оборони

Кабінет міністрів України на засіданні 1 лютого ухвалив три постанови, які посилять український оборонно-промисловий комплекс.

Як розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль, йдеться про спрощення у сфері виробництва боєприпасів, ціноутворення на виробництво дронів та про чесні оборонні закупівлі.

Зеленський про підтримку від ЄС: розраховуємо у перший рік отримати 18 млрд євро

Президент Володимир Зеленський у відеозверненні відзначив важливість того, щоб у перші два роки Україна отримувала транші по 18 млрд євро, надалі стійкість країни зростатиме.

За словами глави держави, завдяки довготривалій програмі підтримки від ЄС українці мають фінансові гарантії для соціальної стабільності.

Україна цього року планує виробити "сотні тисяч" безпілотників різних типів, - Умєров

Міністр оборони Рустем Умєров заявив, що Агенція оборонних закупівель МОУ цього року планує підписати контракти на "сотні тисяч" безпілотників.

У відомстві також повідомили, що загалом наразі на ринку працює понад 200 українських компаній, які займаються безпілотниками або сервісами та продуктами у сфері дронів.

Видав за свою перемогу. Орбан зробив заяву після рішення саміту ЄС щодо України

Після тривалого мовчання угорський прем'єр Віктор Орбан вийшов у соціальні мережі, та зробив заяву про рішення ЄС щодо допомоги Україні, як про свою власну перемогу.

За його словами, Будапешт нібито домовився про "механізм контролю", який "гарантує розумне використання грошей" для України.

Зеленський звернувся до ЄС щодо постачань снарядів для України

Президент України Володимир Зеленський під час звернення до Євроради наголосив, що Європа цього року повинна продемонструвати надійність та ефективність рішень. Він додав, що Росія тепер отримує допомогу від КНДР у вигляді боєприпасів та ракет.

Глава держави зазначив, що реалізація європейського плану щодо постачання Україні мільйона артилерійських снарядів затягується, і це "також є сигналом глобальної конкуренції, в якій Європа не може дозволити собі програти".

Вірменія офіційно стала членом МКС

У Вірменії 1 лютого набув чинності Римський статут Міжнародного кримінального суду, який парламент країни ратифікував ще у жовтні минулого року.

Тепер у разі відвідування Вірменії російського диктатора Володимира Путіна можуть заарештувати за ордером МКС.

Пекін тисне на Україну через китайські компанії в переліку спонсорів війни

Як пише Reuters, Китай попередив Україну про "негативні наслідки для двосторонніх відносин" через те, що НАЗК внесло низку китайських компаній до переліку спонсорів війни. Попередження було передано українській стороні минулого місяця на зустрічі посла Китаю в Києві з високопосадовцями українського уряду, повідомили два анонімні джерела агентства.

Загалом Україна включила 48 компаній у всьому світі, у тому числі 14 з Китаю, до списку "міжнародних спонсорів війни", діяльність сприяє військовій машині Кремля.

Зеленський призначив керівника СБУ в Донецькій та Луганській областях

Відповідно до указу президента Володимира Зеленського №38/2024, начальником Головного управління Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях було призначено Олександра Надточія.

За січень українці сплатили податків на понад 7 млрд більше, ніж планував Мінфін

В Державній податковій службі 1 лютого відзвітували, що платники податків в Україні у січні забезпечили надходження до зведеного державного бюджету 96 мільярди гривень податків. Ця сума на 7,3 млрд грн вища за передбачувані показники розпису Міністерства фінансів.

Раді пропонують посилити покарання за втечу ухилянтів за кордон

На сайті Ради 1 лютого з'явився законопроект щодо ухвалення зміни до Кримінального кодексу України із посиленням покарання для військовозобов'язаних, які нелегально покидають державу з метою ухилитися від мобілізації.

За це пропонують покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 5 років. За повторне подібне правопорушення - вже йдеться про покарання на від 5 до 8 років. При цьому особа може звільнитися від відповідальності у разі добровільного повернення в Україну впродовж 6 місяців з моменту такого злочину.

Лідер більшості в Сенаті анонсував голосування за допомогу Україні

За словами лідера більшості в Сенаті США Чака Шумера, найближчими днями буде опублікований текст угоди щодо посилення контролю над кордоном з Мексикою, що було умовою Республіканської партії для схвалення допомоги України.

А проголосувати в Сенаті щодо цього питання планують не пізніше наступної середи.