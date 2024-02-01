Гордість флоту. Що відомо про катер "Івановець", який потопили дрони ГУР

В ніч на 1 лютого поблизу Криму пішов на дно Чорного моря російський ракетний катер "Івановець". Катер затонув в результаті атаки морських дронів Головного управління розвідки Міноборони України.

Під час підготовки матеріалу використовувалися заяви ГУР та Військово-морських сил України, а також публікації російських ЗМІ.

РБК-Україна розповідає, що відомо про атаку та потоплений ракетний катер "Івановець".

Атака на катер

Сьогодні вранці ГУР МО відзвітувало про знищення ракетного катера проєкту 1241.1 "Івановець", який патрулював Чорне море поблизу озера Донузлав біля окупованого Криму.

Вдало відпрацювали по російському катеру воїни спецпідрозділу "Group 13". ГУР також показало відео, на якому зафіксована атака невідомої кількості морських дронів на "Івановець" та їх безпосередні влучання в катер. У підсумку катер пішов на дно, що також зафіксувала камера одного з морських дронів.

Як зазначали в Військово-морських силах України, росіяни проводять пошуково-рятувальні роботи на місці потоплення катера, на борту якого могли перебувати близько 40 моряків.

"Це досить суттєва втрата, враховуючи наявність всього трьох таких катерів проєкту 1241.1 у складі Чорноморського флоту РФ і озброєння, серед якого протикорабельні ракети типу "Москіт" з дальністю до 130 км... Наслідки скорочення корабельного складу РФ є теж суттєвими", - заявляли в ВМС України.

Вартість втраченого російського катера становить орієнтовно 60-70 мільйонів доларів.

Що відомо про "Івановець"

"Івановець" - великий ракетний катер проєкту 12411 "Блискавка", призначений для знищення бойових надводних кораблів противника, десантних і транспортних засобів і суден у морі, пунктах базування, морських угруповань та їхнього прикриття, а також для прикриття своїх кораблів і суден від надводних і повітряних загроз.

Катер був закладений у січні 1988 року на Середньо-Невському суднобудівному заводі, спущений на воду у липні 1989, а вступив до складу Чорноморського флоту у грудні 1989-го.

"Івановець" озброєний пусковими установками для крилатих ракет, корабельною артилерійською установкою 76-го калібру та декількома артустановками калібру 30 мм. Також катер має на озброєнні зенітний ракетний комплекс "Ігла".

За словами представника ГУР Андрія Юсова, потоплений катер "Івановець" був гордістю російського Чорноморського флоту, адже на його озброєнні було лише три подібних ракетних катерів. Однак, як зауважив Юсов, російська "гордість флоту" не змогла впоратися з викликами.

Росія продовжує втрачати флот в Чорному морі

Наприкінці грудня минулого року росіяни втратили у Феодосії свій великий десантний корабель "Новочеркаськ". Російський ВДК був уражений крилатими ракетами, які запустила українська авіація. На борту ВДК перебували майже 80 моряків та боєприпаси. В результаті детонації від корабля майже нічого не залишилося.

З урахуванням потопленого "Івановця", українські війська вже знищили 24 російські катери, кораблі та підводний човен. Серед них, зокрема, флагман Чорноморського флоту РФ - крейсер "Москва".

Серед знищених та підбитих українськими військами російських суден - ВДК "Саратов" та "Оленегорський горняк", підводний човен "Ростов-на-Дону" та ВДК "Мінськ", а також ракетоносій "Аскольд".

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