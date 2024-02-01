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Зеленський про підтримку від ЄС: розраховуємо у перший рік отримати 18 млрд євро

Четвер 01 лютого 2024 23:43
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Зеленський про підтримку від ЄС: розраховуємо у перший рік отримати 18 млрд євро Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Важливо, щоб у перші два роки Україна отримувала транші по 18 млрд євро, надалі стійкість держави зростатиме.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеозвернення.

"Зараз важливо, щоб розподіл цих коштів відбувся за аналогією до попереднього формату підтримки: перші два транші потребуємо більшої суми – 18 млрд євро на рік, а далі стійкість держави буде більшою", - заявив Зеленський.

За його словами, команди України та Євросоюзу найближчим часом відпрацюють це питання.

Він також зазначив, що завдяки довготривалій програмі підтримки від ЄС українці мають фінансові гарантії для соціальної стабільності.

"Європа продемонструвала саме таку єдність, яка потрібна. 27 країн – разом. Інституції Євросоюзу – у повній взаємодії. Це чіткий сигнал Москві, що Європа вистоїть і що Європу не зламати будь-якими деструктивними хвилями, які завжди придумують у Кремлі", - наголосив Глава держави.

Зеленський також додав, що прийняття допомоги – це також чіткий сигнал через Атлантику про те, що Європа бере на себе зобов'язання.

Рішення саміту ЄС щодо допомоги для України

Нагадаємо, сьогодні, 1 лютого, на саміті лідерів Євросоюзу одностайним рішенням було ухвалено виділення для України 50 млрд євро у рамках програми Ukraine Facility. Зокрема, стали відомі умови, за яких вдалося розблокувати допомогу нашій країні.

Детальніше про рішення на саміті ЄС щодо 50 млрд євро для України - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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