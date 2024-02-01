"Європа не може програти". Зеленський звернувся до ЄС щодо постачань снарядів

Європа цього року повинна продемонструвати надійність та ефективність рішень. ЄС не повинен програвати у глобальній конкуренції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського під час звернення до Євроради.

"Особливо зараз, цього року, важливо і вирішально продемонструвати повну надійність Європи та ефективність її рішень. Російська агресія проти Європи, ініційована Москвою на європейському фронті, тепер підкріплена ще одним російським спільником, а саме артилерійськими снарядами та балістичними ракетами з Північної Кореї", - сказав глава держави.

Зеленський підкреслив, що Росія тероризує українські міста іранськими "Шахедами", які руйнують цивільну інфраструктуру. Тепер на додачу до цього Росія отримали снаряди від Північної Кореї.

Як зазначив президент, розвідка підтверджує, що Росія отримає від Пхеньяна мільйон артилерійських снарядів.

"Водночас, на жаль, реалізація європейського плану щодо постачання Україні мільйона артилерійських снарядів затягується. І це також є сигналом глобальної конкуренції, в якій Європа не може дозволити собі програти", - заявив Зеленський.

Мільйон снарядів для України

Нагадаємо, минулої зими стало відомо, що українські війська зіштовхнулися з проблемою нестачі артилерійських снарядів. Тому на початку травня Рада ЄС схвалила рішення про допомогу для України у розмірі одного мільярда євро для спільних закупівель боєприпасів та ракет.

Планувалося, що європейські країни нададуть Україні мільйон снарядів до березня 2024 року.

Крім прямих постачань зі складів країн-членів ЄС, також організовані спільні закупівлі снарядів.

Наразі відомо, що країни ЄС не змогли виконати план повністю. За даними Bloomberg, до березня ЄС зможе надати Україні 600 тисяч боєприпасів.