Видав за свою перемогу. Орбан зробив заяву після рішення саміту ЄС щодо України

Після тривалого мовчання угорський прем'єр Віктор Орбан вийшов у соціальні мережі, та оголосив про рішення ЄС щодо допомоги Україні, як про свою власну перемогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Угорщини.

Орбан заявив, що Угорщина нібито домовилася про "механізм контролю", який "гарантує розумне використання грошей" для України.

"Ми це вибороли! Угорці не повинні давати гроші українцям! Ми не будемо брати участь у війні, не будемо посилати зброю, ми залишаємося на боці миру!", - заявив він.

Угорський лідер також висловив задоволення тим, що ринки позитивно відреагували на угоду.

Допомога для України

Нагадаємо, що однією з головних тем сьогоднішнього саміту в Брюсселі була спроба досягти угоди щодо пакета фінансової допомоги Україні на суму 50 млрд євро на чотири роки.

Варто нагадати, що пакет було заблоковано з боку Угорщини під час минулого засідання 1 грудня.

Однак попри усе, лідери ЄС схвалили виділення для України 50 млрд євро в межах програми Ukraine Facility.

Зокрема стали відомі умови за яких вдалось розблокувати допомогу для нашої країни.

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