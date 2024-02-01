ua en ru
Чт, 01 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Видав за свою перемогу. Орбан зробив заяву після рішення саміту ЄС щодо України

Україна, Четвер 01 лютого 2024 16:09
UA EN RU
Видав за свою перемогу. Орбан зробив заяву після рішення саміту ЄС щодо України Фото: прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Після тривалого мовчання угорський прем'єр Віктор Орбан вийшов у соціальні мережі, та оголосив про рішення ЄС щодо допомоги Україні, як про свою власну перемогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Угорщини.

Орбан заявив, що Угорщина нібито домовилася про "механізм контролю", який "гарантує розумне використання грошей" для України.

"Ми це вибороли! Угорці не повинні давати гроші українцям! Ми не будемо брати участь у війні, не будемо посилати зброю, ми залишаємося на боці миру!", - заявив він.

Угорський лідер також висловив задоволення тим, що ринки позитивно відреагували на угоду.

Допомога для України

Нагадаємо, що однією з головних тем сьогоднішнього саміту в Брюсселі була спроба досягти угоди щодо пакета фінансової допомоги Україні на суму 50 млрд євро на чотири роки.

Варто нагадати, що пакет було заблоковано з боку Угорщини під час минулого засідання 1 грудня.

Однак попри усе, лідери ЄС схвалили виділення для України 50 млрд євро в межах програми Ukraine Facility.

Зокрема стали відомі умови за яких вдалось розблокувати допомогу для нашої країни.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Євросоюз Допомога Україні Виктор Орбан
NEWS
ЄС схвалив допомогу Україні на 50 млрд євро
ЄС схвалив допомогу Україні на 50 млрд євро
DAILY
Репарації під заставу. Як Захід може фінансувати Україну за рахунок грошей Росії
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Репарації під заставу. Як Захід може фінансувати Україну за рахунок грошей Росії