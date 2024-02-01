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ЗСУ ведуть позиційні бої на південний захід від Донецька: карти ISW

Четвер 01 лютого 2024 05:36
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ЗСУ ведуть позиційні бої на південний захід від Донецька: карти ISW Ілюстративне фото: ЗСУ ведуть позиційні бої на південний захід від Донецька (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Російські війська просунулися на схід від Іванівського (на захід від Бахмута). Також вони нещодавно підтвердили настання на південний захід від Донецька під час відновлення механізованих атак у цьому районі. Позиційні бої тривали на південний захід від Донецька в районі Новомихайлівки, Георгіївки та Побєди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Операція №1 - Луганська область

31 січня позиційні бої на Куп'янському напрямі тривали, але підтверджених змін на цій ділянці лінії фронту не відбулося.

Російські та українські джерела повідомляють, що позиційні бої відбувалися:

  • на північний схід від Куп'янська в районі Синьківки;
  • на південний схід від Куп'янська в районі Кислівки, Котлярівки, Табаївки, Берестового та Крохмального.

31 січня позиційні бої в районі Кремінної продовжувалися, проте підтверджених змін на цій ділянці лінії фронту не відбулося.

Російські та українські джерела повідомили, що позиційні бої відбувалися:

  • на захід від Кремінної в районі Тернів, Торського та Ямполівки;
  • на південний захід від Кремінної у Діброви та Кузьминого; та південніше Кремінної біля Білогорівки (12 км на південь від Кремінної).

ЗСУ ведуть позиційні бої на південний захід від Донецька: карти ISW

Операція №2 - Донецька область

Російські війська нещодавно здійснили підтверджений наступ у районі Бахмута на тлі позиційних боїв, що тривають, у цьому районі 31 січня. Кадри, опубліковані 30 січня, показують, що російські війська просунулися на схід від Івановського (на захід від Бахмута).

Українські та російські джерела повідомили, що позиційні бої тривали:

  • на північний захід від Бахмута в районі Богданівки;
  • на захід від Бахмута в районі Хромового та Іванівського;
  • на південний захід від Бахмута в районі Кліщіївки та Андріївки.

ЗСУ ведуть позиційні бої на південний захід від Донецька: карти ISW

Російські війська нещодавно підтвердили наступ у районі Авдіївки на тлі позиційних боїв, що тривають, у цьому районі 31 січня. Кадри, опубліковані 31 січня, показують, що російські війська трохи просунулися вздовж вулиці Спортивної у південному житловому районі Авдіївки.

Українські та російські джерела повідомили, що позиційні бої тривали:

  • на північний захід від Авдіївки в районі Степового;
  • біля Авдіївського коксохімічного заводу на північному заході Авдіївки;
  • у південній та південно-східній Авдіївці;
  • на південний захід від Авдіївки в районі Первомайського та Невельського.

ЗСУ ведуть позиційні бої на південний захід від Донецька: карти ISW

Російські війська нещодавно підтвердили настання на південний захід від Донецька під час відновлення механізованих атак у цьому районі.

Кадри, опубліковані 30 січня, показують, що російські війська просунулися на захід від Солодкого (приблизно за 7 км на південний захід від Новомихайлівки), і показують, що російські війська зазнали втрат важкої бронетехніки на суму близько роти під час атак у цьому районі.

Кадри, опубліковані 30 січня, показують, що російські війська просунулися на північний схід від Новомихайлівки (на південний захід від Донецька).

Українські та російські джерела повідомили, що позиційні бої тривали на південний захід від Донецька в районі Новомихайлівки, Георгіївки та Побєди.

ЗСУ ведуть позиційні бої на південний захід від Донецька: карти ISW

"Південна вісь"

За словами ISW, 31 січня російські війська просунулися у прикордонному районі Донецько-Запорізької області.

В українському Генштабі повідомили, що українські війська відбили атаку російських військ на північ від Приютного.

ЗСУ ведуть позиційні бої на південний захід від Донецька: карти ISW

31 січня позиційні бої продовжились на заході Запорізької області, проте підтверджених змін на цій ділянці лінії фронту не відбулося.

Також позиційні бої продовжились на східному (лівобережжі) Херсонської області у районі Кринків.

На кадрах з геоприв'язкою, опублікованих 31 січня, видно, що в районі Кринків продовжують діяти підрозділи російського 337 повітряно-десантного полку (ВДВ) (104-а дивізія ВДВ).

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ЗСУ ведуть позиційні бої на південний захід від Донецька: карти ISW
ЗСУ ведуть позиційні бої на південний захід від Донецька: карти ISW
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