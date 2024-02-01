ua en ru
Чт, 01 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Знищення російського катера "Івановєц": на борту могли бути до 40 моряків

Четвер 01 лютого 2024 15:41
UA EN RU
Знищення російського катера "Івановєц": на борту могли бути до 40 моряків Ілюстративне фото: на борту знищеного катера РФ "Івановєц" могли бути до 40 моряків (росЗМІ)
Автор: Іван Носальський

На борту російського ракетного катера "Івановєц", про знищення якого заявила українська розвідка, могли перебувати до 40 моряків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Військово-морські сили Збройних сил України у Facebook.

У ВМС нагадали, що в ніч проти 1 лютого сили Головного управління розвідки Міністерства оборони України знищили ракетний катер, який охороняв пункт базування у селищі Новоозерне.

За інформацією військових, це суттєва втрата для росіян з огляду на наявність трьох таких катерів проекту 1241.1 у складі Чорноморського флоту РФ та озброєння, серед якого протикорабельні ракети типу "Москіт" з дальністю до 130 кілометрів.

"Наразі тривають пошуково-рятувальні роботи. Враховуючи штатну кількість особового складу 40 моряків, наслідки скорочення корабельного складу РФ теж суттєві", - уточнили у ВМС.

Також військові нагадали, що це вже не перші втрати у бригаді. Раніше українські військові пошкодили малий ракетний корабель проекту 1239 року "Самум".

"Ця операція - чергове нагадування російським загарбникам, що безкарно перебувати на території раніше окупованих об'єктів у Криму шкідливо для їхнього здоров'я", - наголосили у ВМС.

Що передувало

Нагадаємо, раніше Головне управління розвідки повідомило про те, що було знищено ракетний катер росіян "Івановєц".

Внаслідок двох прямих попадань у корпус катер затонув в озері Донузлав на території тимчасово окупованого Криму.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Крим ГУР ВМС України Черноморский флот Війна Росії проти України
NEWS
ЄС схвалив допомогу Україні на 50 млрд євро
ЄС схвалив допомогу Україні на 50 млрд євро
DAILY
Репарації під заставу. Як Захід може фінансувати Україну за рахунок грошей Росії
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Репарації під заставу. Як Захід може фінансувати Україну за рахунок грошей Росії