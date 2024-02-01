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Війська РФ вночі атакували Україну "Шахедами": у Генштабі розповіли про збиті дрони

Четвер 01 лютого 2024 07:07
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Війська РФ вночі атакували Україну "Шахедами": у Генштабі розповіли про збиті дрони Фото: ЗСУ вночі знищили два дрони-камікадзе (facebook.com/JointForcesCommandAFU)
Автор: Константин Широкун

Російські війська сьогодні вночі, 1 лютого, атакували територію України за допомогою дронів-камікадзе типу "Шахед".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ та Telegram Повітряних сил ЗСУ.

"Вночі російські окупанти завдали чергового удару, застосувавши чотири ударні БПЛА типу Shahed-136/131", - йдеться в повідомленні Генштабу ЗСУ.

Повідомляється, що силами та засобами протиповітряної оборони України знищено два ворожих ударних безпілотники.

У Повітряних силах ЗСУ зазначили, що сили ППО знищили ворожі "Шахеди" у Харківській області.

Війська РФ вночі атакували Україну &quot;Шахедами&quot;: у Генштабі розповіли про збиті дрони

Нічна атака на Україну 1 лютого

За даними Повітряних сил ЗСУ, російські війська вночі випустили по Україні "Шахеди" з двох напрямків - північного та південного.

Так, учора ввечері, 31 січня, було чути вибухи у Харкові. Місцева влада повідомила, що внаслідок ворожої атаки зафіксовано попадання в об'єкт цивільної інфраструктури в Основ'янському районі міста. На щастя обійшлося без постраждалих.

Окрім того, росіяни вчора ввечері скинули авіабомби на лікарню у Куп'янському районі Харківської області. З лікарні за допомогою поліції ДСНС евакуювали 38 осіб, у тому числі 33 хворих, з яких двоє — лежачих, п'ять осіб — персонал. Внаслідок обстрілу постраждали четверо людей.

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