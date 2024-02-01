ЄС схвалив допомогу Україні на 50 млрд євро

Лідери Європейського союзу сьогодні, 1 лютого, під час саміту схвалили виділення для України 50 млрд євро в межах програми Ukraine Facility.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Європейської ради Шарля Мішеля в Twitter .

"Ми домовились. Усі 27 лідерів домовилися про додатковий 50-мільярдний пакет підтримки для України в рамках бюджету ЄС.Це забезпечує стійке, довгострокове, передбачуване фінансування для України", - написав Мішель.

Він додав, що ЄС бере на себе лідерство та відповідальність у підтримці України.

"Ми знаємо, що поставлено на карту", - додав голова Євроради.

Як реагують в Україні та ЄС

Україна

Прем'єр-міністр

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль подякував президенту Євроради Шарлю Мішелю та лідерам держав-членів ЄС за непохитну підтримку.

"Кожен ваш голос - це вагомий внесок у нашу спільну перемогу", - написав Шмигаль.

Він нагадав, що Ukraine Facility - це чотирирічна програма загальним обсягом 50 млрд євро. Значна частина цих коштів буде спрямована до держбюджету й допоможе у фінансуванні бюджетного дефіциту.

"Ще один компонент програми передбачає створення спеціального інвестиційного інструменту для покриття ризиків у пріоритетних секторах. Він дозволить залучити додаткові кошти на інвестиції", - додав прем'єр.

Президент

Президент Володимир Зеленський подякував голові Євроради Шарлю Мішелю і лідерам країн-членів ЄС. Але нагадав, що військова допомога Україні теж не менш важлива.

"Дуже важливо, що рішення було ухвалене всіма 27 лідерами. Це вкотре доводить потужну єдність Євросоюзу. Продовження фінансової підтримки ЄС для України зміцнить нашу довгострокову економічну та фінансову стабільність, що не менш важливо, ніж військова допомога та санкційний тиск на Росію", - написав Зеленський.

ЄС

Прем'єр Латвії

Прем'єр-міністр Латвії Евіка Сіліня заявила, що схвалення 50 млрд допомоги Україні є "чудовою новиною для безпеки Латвії та всієї Європи".

Голова Єврокомісії

Своєю чергою реакцію в мережі оприлюднила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

"Європейська рада виконала наші пріоритети. Підтримка України. Боротьба з нелегальною міграцією. Підтримка європейської конкурентоспроможності. Гарний день для Європи", - написала вона.

50 млрд євро для України та вето Угорщини: передісторія

Варто нагадати, що в середині грудня 2023 року лідери ЄС збиралися на саміт під час якого вони схвалили початок переговорів про вступ України до ЄС. Крім того, вони й розглядали виділення Києву 50 млрд євро на 4 роки в межах програми Ukraine Facility. Втім щодо фінансування позитивного рішення досягти не вдалося через вето Угорщини. Тож європейські лідери вирішили перенести це питання на 1 лютого 2024 року.

Оскільки виділення Україні 50 млрд потребує консенсусу між усіма членами Євроради, то угорська сторона, користуючись можливістю, висувала різні умови після яких вона "готова йти на зустріч". То прем'єр Угорщини Віктор Орбан пропонував відокремити фінансову допомогу Україні від бюджету ЄС, то свій "механізм", а з останнього - щоб частини пакета на 50 млрд євро затверджувались щорічно.

Але напередодні ЗМІ пізналися, як лідери ЄС можуть обійти вето Угорщини. Reuters, з посиланням на останню версію підсумків саміту, писало, що європейські лідери запропонують щорічні дебати щодо пакета допомоги Україні. Це, як зазначало видання, може не дати Будапешту накласти вето на гроші.

Що таке Ukraine Facility

У червні Європейська комісія запропонувала збільшити бюджет ЄС на наступні чотири роки на 66 млрд євро, з яких 50 млрд (у межах Ukraine Facility) передбачені для фінансової підтримки України. Цю ініціативу підтримав Європарламент.

Програма Ukraine Facility передбачає виділення до 50 млрд євро на період 2024-2027 років. Ця програма підтримуватиме зусилля щодо макрофінансової стабільності, відновлення та модернізації, одночасно реалізуючи ключові реформи на шляху вступу України до ЄС. А також перехід до зеленої, цифрової та інклюзивної економіки, яка поступово приводиться у відповідність до правил та стандартів Євросоюзу.

Раніше повідомлялося, що пакет допомоги Україні на суму 50 млрд євро - Ukraine Facility - складатиметься з 17 млрд євро грантів і 33 млрд євро позик. А як заявляла президентка ЄК Урсула фон дер Ляєн, планується покрити до 45% усіх потреб України у фінансуванні до 2027 року.

Так чи інакше в ЄС запевняли, що без підтримки Україну не залишать. Так, посол ЄС в Україні Катаріна Матернова заявила, що у ЄС завжди є "план Б" на випадок чого. Детальніше про саміт ЄС та 50 млрд євро Україні - читайте в нашому матеріалі.

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