Росіяни скинули авіабомби на національну пам’ятку в Херсонській області

Російські окупанти авіабомбами обстріляли пам’ятку національного значення Кам’янська Січ в Херсонській області. Культурний об’єкт містить Могилу кошового отамана Костя Гордієнко та кладовище запорізьких козаків першої половини XVIII ст.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства культури та інформаційної політики України.

Відео обстрілу Кам’янської Січі з’явилося в російських Telegram-каналах. На кадрах видно, як під час обстрілу культурний об’єкт зазнав трьох потужних вибухів.

Перший стався безпосередньо на місці розташування колишньої Кам’янської Січі, де знаходяться ще недосліджені виробничі об’єкти залізотопного та гончарного комплексу першої половини 18 ст.

Другий приліт стався на територію сучасного туристичного об’єкта, де розташовується лапідарій, на якому представленні кам’яні пам’ятки у безпосередній близькості від хреста та могили кошового отамана Костя Гордієнко та в’їзних воріт Січі.

"На рахунку країни-агресорки вже понад 120 пошкоджених чи зруйнованих пам’яток національного значення. Сьогодні Росія завдала чергового удару по нашій спадщині - поцілила у Кам’янську Січ. Це вкотре доводить, що Російська Федерація цілеспрямовано нищить нашу матеріальну культуру, аби стерти українців як націю", - заявив в.о. міністра культури Ростислав Карандєєв.

Нагадаємо, ми повідомляли, що в Україні планують суттєво вдосконалити законодавство щодо захисту об‘єктів культурної спадщини: у парламенті для цього створюють спеціальну міжкомітетську робочу групу.

Її завдання - напрацювати законодавчі зміни, які допоможуть вирішити проблему свавільного знищення пам‘яток.

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