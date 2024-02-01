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Україна розраховує на першій транш на 4,5 млрд євро з нового пакету ЄС вже в березні

Україна, Четвер 01 лютого 2024 13:11
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Україна розраховує на першій транш на 4,5 млрд євро з нового пакету ЄС вже в березні Фото: Перший транш з програми ЄС на 50 млрд євро надійде в березні 2024 року  (Віталій Носач, РБК-Україна) (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Схвалена Європейською радою програма Ukraine Facility на 50 млрд євро повинна бути затверджена Європейським парламентом наприкінці лютого. Перший надійде в березні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням прес-службу Мінекономіки.

"Ми розраховуємо отримати перший платіж обсягом 4,5 млрд євро вже у березні", - повідомила перший віце-прем'єр-міністр - міністр економіки Юлія Свириденко.

За її словами, фінальний регламент має ухвалити Європарламент під час пленарної сесії, запланованої на 26-29 лютого 2024 року

План для Ukraine Facility передбачає здійснення структурних реформ в Україні. Транші надаватимуться щоквартально за виконання визначених у Плані критеріїв щодо проведення передбачених реформ, повідомили в Мінекономіки.

Програма ЄС на 50 млрд євро

Програма Ukraine Facility Європейського Союзу передбачає надання Україні 50 млрд євро впродовж 2024-2027 років. З цієї суми 39 млрд євро будуть спрямовані до державного бюджету для посилення макрофінансової стабільності.

У рамках програми також передбачений спеціальний інвестиційний інструмент для покриття ризиків у пріоритетних секторах, обсяг якого становитиме 8 млрд євро. Фінансування в рамках цього інструменту зможуть отримати інвестори через ЄБРР, ЄІБ та інші міжнародні інституції. Очікується, що реалізація проєктів в межах цього інструменту дозволить залучити додаткові 30 млрд євро інвестицій.

Також бюджет програми Ukraine Facility передбачає окремий напрямок технічної підтримки, зокрема кошти на покриття відсотків за кредитами в рамках Ukraine Facility, що складатиме 3 млрд євро.

Саміт ЄС

Лідери Європейського Союзу 1 лютого, під час саміту схвалили виділення для України 50 млрд євро в межах програми Ukraine Facility.

Лідерам ЄС вдалося здолати супротив Віктора Орбана. Зокрема, Європейська рада щороку проводитиме дебати щодо реалізації програми з метою надання рекомендацій, але без права вето, як того вимагав прем’єр-міністр Угорщини.

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