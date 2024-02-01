Раді пропонують посилити покарання за втечу ухилянтів за кордон

Верховній раді пропонують ухвалити зміни до Кримінального кодексу України із посиленням покарання для військовозобов'язаних, які нелегально покидають державу з метою ухилитися від мобілізації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний законопроект .

Йдеться про проект закону про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за незаконне перетинання державного кордону України з метою ухилення від призову на військову службу.

В ініціативі вказується про внесення норми до КК про те, що за нелегальне перетинання кордону "з метою ухилення від призову на військову службу під час

мобілізації, на особливий період..." загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 5 років.

За повторне подібне правопорушення або вчинене групою осіб вже йдеться про позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

Разом з тим зазначається, що особа може звільнитися від відповідальності у разі добровільного повернення в України впродовж 6 місяців з моменту перетину кордону та яка добровільно заявила про факт скоєння злочину працівникам Державної прикордонної служби України.

Виїзд чоловіків призовного віку з України

Нагадаємо, оскільки після повномасштабного вторгнення війск РФ на територію України в країні запровадили воєнний стан, чоловікам призовного віку заборонено виїжджати за кордон. При цьому передбачено низку винятків. Водночас є й ті, хто намагається уникнути закону, або ж "допомогти" іншим втекти з країни за грошову винагороду.

Так, наприклад, нещодавно Служба безпеки України викрила нові схеми для ухилянтів в низці міст України. Організатори оборудок торгували статусом особи з інвалідністю, а також студентськими квитками закордонних вишів.

Також повідомлялося, що 30 січня уряд повторно вніс до Верховної ради законопроект про мобілізацію, військовий облік та проходження військової служби. У проекті закону, серед іншого, містяться норми щодо зміни правила виїзду військовозобов'язаних за кордон.