ua en ru
Чт, 01 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Криму повідомляють про вибухи

Саки, Четвер 01 лютого 2024 09:45
UA EN RU
У Криму повідомляють про вибухи Ілюстративне фото: у Саках пролунали вибухи 1 лютого (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Вибухи пролунали в тимчасово окупованому Криму зранку 1 лютого. Їх чули в Саках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Кримський вітер".

Місцеві жителі зазначають, що вибухи були чути в Саках у західній частині Криму. Вибухи пролунали з боку міста Євпаторія.

Нагадаємо, що поблизу міста Саки у селищі Новофедорівка знаходиться військовий аеродром. Там базується 43 винищувальний авіаційний полк Військово-повітряних сил РФ, що підтримує російські війська на півдні України. Угрупування окупантів має на озброєнні бомбардувальники Су-24 і винищувачі Су-30.

У Криму повідомляють про вибухи

скриншот deepstatemap.live

Вибухи у Криму 31 січня

Вчора у тимчасово окупованому Криму неодноразово лунали вибухи. Їх чули як в районі Севастополя, так поблизу міста Саки. Місцеві Telegram-канали публікували фото та відео, на яких можна було помітити сліди від ракет у небі.

Також у мережі писали про нібито пожежу в районі аеродрому "Бельбек" після вибухів та роботи протиповітряної оборони окупантів. Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук зробив заяву, натякнувши на удар по аеродрому "Бельбек".

Сьогодні росЗМІ заявили, що на аеродромі "Бельбек" у Севастополі міг бути атакований пункт зв'язку.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Крим вибухи
NEWS
ЗСУ ведуть позиційні бої на південний захід від Донецька: карти ISW
ЗСУ ведуть позиційні бої на південний захід від Донецька: карти ISW
DAILY
Репарації під заставу. Як Захід може фінансувати Україну за рахунок грошей Росії
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Репарації під заставу. Як Захід може фінансувати Україну за рахунок грошей Росії