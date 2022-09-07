ЕС готовит лимит цен на газ из России. Что известно и каким он может быть

Поиск компромиссов

Первыми о ценовом лимите договорились лидеры стран "Большой семерки" (G7). В коммюнике июньского саммита говорится о необходимости изучить эту идею и согласовать предельные цены на импорт газа из России. И для еще большей эффективности предлагается ввести их одновременно с общеевропейским решением.

По данным Bloomberg, страны G7 уже поручили профильным ведомствам разработать соответствующий механизм. Германия, Франция и особенно заинтересованная в ограничении цен Италия лоббируют этот вопрос на уровне Евросоюза. Но несмотря на то, что ведущие экономики ЕС придерживаются линии на удар по российским газовым доходам, большинство стран европейского блока до сих пор колеблются из-за угрозы полного прекращения поставок.

Ожидается, что сегодня на техническом совещании может проясниться будущее этой идеи. Обсуждение потолка цен активизировалось в ответ на политику "Газпрома", который остановил основной маршрут поставок - газопровод "Северный поток", а также на рекордный рост биржевой стоимости выше 3 500 долларов за тысячу кубометров. Как пишет Bloomberg, в Брюсселе уверены, что ограничение следует вводить в случае готовности к остановке импорта. По всей видимости, такая готовность есть.

"Я твердо уверена, что настало время для установления ценового ограничения для трубопроводного российского газа, идущего в Европу", - заявила на днях президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Но далеко не факт, что ценовой лимит на уровне ЕС удастся согласовать быстро. В том числе потому, что "российский троянский конь" - Венгрия - только договорилась о дополнительных поставках и, вероятно, не готова рисковать своим импортом.

Конкретные предложения и потолок цен

При этом фон дер Ляйен считает, что энергетический кризис требует комплексного решения. По ее словам, президент России Владимир Путин использует газ в качестве оружия, поэтому ограничение цены - это лишь один из элементов. Предложения Еврокомиссии также включают:

снижение спроса на электроэнергию

помощь уязвимым потребителям и предприятиям

поддержку производителей электроэнергии

Как пишет Financial Times, Энергетическое агентство Еврокомиссии подготовило два варианта действий. Первый - установление лимита на оплату импортируемого из России газа, второй - введение системы ограничения цен, которая будет отличаться в разных странах в зависимости от их энергетического баланса.

В то же время пока неясно, какой именно должна быть предельная цена. Однако предполагается, что они не должны сильно превышать себестоимость добычи и транспортировки. При этом необходимо сохранить экономический стимул для России, чтобы ей все-таки было выгоднее поставлять газ, а не перекрыть трубу.

По данным Bloomberg, предельная цена будет основываться на той цене, которая действовала с 2010 по 2020 годы. То есть в диапазоне от 5 евро до 35 евро/МВт*ч или приблизительно 50-350 евро за тысячу кубометров.

"Любой предел выше этого уровня обеспечит России превышение предельных производственных затрат", - пишет издание.

Что говорят в Москве

У президента России Владимира Путина обеспокоены угрозой введения ценового лимита, и уже вслух говорят о том, что перекроют поставки странам, которые действуют нерыночными методами. Первый замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев пригрозил перекрытием трубопровода.

"Будет как с нефтью. Российского газа в Европе просто не будет", - написал он в своем Telegram.

В то же время более умеренные заявления звучат от представителей экономического блока России. По словам вице-премьера Александра Новака, "недальновидная" политика Европы ведет к коллапсу на энергетических рынках и дальнейшему рекордному росту цен.

"И это еще не предел, потому что еще пока теплое время года, у нас еще зима впереди, а там много всяких непредсказуемостей", - добавил он, намекнув на то, что цены могут превысить биржевую стоимость в августе в 3 500 долларов за тысячу кубов.

ЕС готов к остановке поставок

В ответ на угрозы из Москвы еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони заявил, что план есть и ЕС готов к прекращению поставок газа. Брюссель не боится решений Путина, но просит российскую сторону соблюдать контракты.

Частично напряженность в газовом вопросе сняла Урсула фон дер Ляйен.

"Наши газовые хранилища заполнено уже на 80%. Но чтобы уменьшить нашу зависимость от российского ископаемого топлива, нам нужны возобновляемые источники энергии", - заявила она.

Примечательно, что хранилища были заполнены досрочно, поскольку изначально ЕС планировал сделать это до 1 ноября 2022 года.

Лидеры ведущих экономик Евросоюза тоже высказались по теме остановки поставок. Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что Россия перестала быть надежным поставщиком. Но несмотря на нестабильность, Германия справится с вызовами.

"Мы переживем эту зиму", - подчеркнул Шольц, чья экономика достаточно сильно зависит от российского газа.

Еще одну идею озвучил глава немецкой энергетической компании Uniper Клаус-Дитер Маубах. По его словам, Германия готова прибегнуть к нормированию потребления газа.

Помочь немецкой стороне в случае необходимости вызвался президент Франции Эммануэль Макрон. В частности, он заверил в готовности увеличить поставки газа в Германию в обмен на электроэнергию.

В то же время Италия задумалась о сокращении потребления газа, в том числе на время отопительного сезона. Не исключено, что это приведет к тому, что температура в домах итальянцев этой зимой не будет превышать +19. Отопление также будет включаться на час меньше каждый день.

Интерес Украины

В конце августа на Норвежской конференции крупнейших энергетических компаний президент Украины Владимир Зеленский предложил европейским странам стать гарантом их энергетической безопасности и хранить газ в украинских ПХГ.

"Вместе с Украиной вы сможете больше не допустить таких ценовых кризисов, у нас есть уникальная система подземных газохранилищ рядом с границей Евросоюза объемом более 30 млрд кубометров", - отметил он.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, экспорт электроэнергии из Украины в Европу уже сегодня может заменить значительные объемы импорта газа из России. Впрочем, Киев является чуть ли не самой заинтересованной стороной в вопрос газовых ограничений страны-агрессора. Поскольку каждый шаг, ослабляющий Россию, приближает победу в войне.

"Этой зимой Россия готовится к решающему энергетическому удару по всем европейцам. И ключевыми ответами должны быть две вещи. Первое - наше единство в защите от страны-террориста, второе - усиление нашего давления на Россию, это и усиление всех уровней санкций и ограничение нефтегазовых доходов России", - подчеркнул президент Зеленский.