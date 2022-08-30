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Евросоюз заполнил газовые хранилища досрочно, - фон дер Ляйен

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Вторник 30 августа 2022 23:06
Евросоюз заполнил газовые хранилища досрочно, - фон дер Ляйен Фото: президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Европейский союз достиг своей цели по заполнению газовых хранилищ на два месяца раньше намеченного.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен.

"На уровне ЕС мы диверсифицируем источники, экономим и сохраняем энергию. Наше газохранилище заполнено уже на 80%. Но чтобы уменьшить нашу зависимость от российского ископаемого топлива, нам нужны возобновляемые источники энергии", - написала фор дер Ляєн.

Отметим, что ЕС планировал достичь значения в 80% запасов к 1 ноября, но сделал это на два месяца раньше.

Напомним, "Газпром" заявлял, что вдвое сократит поставки газа в Европу "Северным потоком".

Страны-члены ЕС достигли политического соглашения о добровольном сокращение спроса на природный газ на 15% этой зимой. Теперь государства сами смогут выбирать меры, с помощью которых будут происходить сокращения.

Кроме того,"Газпром" приостановил поставки газа французской корпорации Engie. Премьер-министр страны считает, что прекращение поставок коснется всех стран ЕС.

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