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Германия готова прибегнуть к нормированию потребления газа, - Reuters

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Берлин, Понедельник 05 сентября 2022 18:31
Германия готова прибегнуть к нормированию потребления газа, - Reuters Фото: Германия может ввести нормирование потребления газа (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Правительство Германии может рассмотреть вопрос о регулировании потребления газа после решения Москвы прекратить поставки газа по газопроводу "Северный поток-1".

Об этом заявил глава энергетической компании Uniper Клаус-Дитер Маубах, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Германия может ввести нормирование потребления газа. Мы знаем, что правительство максимально старается избежать этого", - заявил Маубах.

Компания Uniper, крупнейший в Германии импортер российского газа, также рассматривает возможность подачи судебного иска против "Газпрома" с целью компенсировать своим акционерам падение рыночной стоимости на 90% после сокращения поставок газа из России.

Остановка газопровода "Северный поток-1"

Напомним, ранее стало известно, что поставки газа по трубопроводу "Северный поток" полностью остановили из-за утечки масла и необходимости ремонта.

Позже в Еврокомиссии заявили, что российская компания "Газпром" остановила газопровод "Северный поток" под лживым предлогом.

При этом, 3 сентября, по информации Sky News, российская компания "Газпром" возобновила работу трубопровода "Северный поток - 1" после ремонта.

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