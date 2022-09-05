Германия готова прибегнуть к нормированию потребления газа, - Reuters

Правительство Германии может рассмотреть вопрос о регулировании потребления газа после решения Москвы прекратить поставки газа по газопроводу "Северный поток-1".

Об этом заявил глава энергетической компании Uniper Клаус-Дитер Маубах, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.