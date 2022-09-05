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ЕК разработала предложения по борьбе с энергетическим кризисом: раскрыты детали

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Понедельник 05 сентября 2022 18:24
ЕК разработала предложения по борьбе с энергетическим кризисом: раскрыты детали Фото: Урсула фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Еврокомиссия подготовила несколько инициатив, которые помогут ЕС бороться с созданным Россией энергетическим кризисом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен в Twitter.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что президент РФ Владимир Путин пытается использовать энергию как оружие, сокращая поставки и манипулируя европейскими рынками. Но у него ничего не получится, поскольку ЕС будет противостоять этому.

По ее словам, ЕК разработала ряд предложений, среди которых:

  • Снижение спроса на электроэнергию.
  • Лимит цен на российский трубопроводный газ.
  • Помощь уязвимым потребителям и предприятиям за счет доходов от энергетического сектора.
  • Обеспечение поддержки производителям электроэнергии, которые сталкиваются с проблемами ликвидности, связанными с изменением цен.

Напомним, ранее стало известно, что эксперты стран Евросоюза планируют уже на этой неделе провести совещание, на котором обсудят введение предельной цены на импорт российского газа.

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