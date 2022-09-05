ЕК разработала предложения по борьбе с энергетическим кризисом: раскрыты детали

Еврокомиссия подготовила несколько инициатив, которые помогут ЕС бороться с созданным Россией энергетическим кризисом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен в Twitter .

Фон дер Ляйен подчеркнула, что президент РФ Владимир Путин пытается использовать энергию как оружие, сокращая поставки и манипулируя европейскими рынками. Но у него ничего не получится, поскольку ЕС будет противостоять этому.

По ее словам, ЕК разработала ряд предложений, среди которых: