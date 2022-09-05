ЕК разработала предложения по борьбе с энергетическим кризисом: раскрыты детали
Еврокомиссия подготовила несколько инициатив, которые помогут ЕС бороться с созданным Россией энергетическим кризисом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен в Twitter.
Фон дер Ляйен подчеркнула, что президент РФ Владимир Путин пытается использовать энергию как оружие, сокращая поставки и манипулируя европейскими рынками. Но у него ничего не получится, поскольку ЕС будет противостоять этому.
По ее словам, ЕК разработала ряд предложений, среди которых:
- Снижение спроса на электроэнергию.
- Лимит цен на российский трубопроводный газ.
- Помощь уязвимым потребителям и предприятиям за счет доходов от энергетического сектора.
- Обеспечение поддержки производителям электроэнергии, которые сталкиваются с проблемами ликвидности, связанными с изменением цен.
Напомним, ранее стало известно, что эксперты стран Евросоюза планируют уже на этой неделе провести совещание, на котором обсудят введение предельной цены на импорт российского газа.
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