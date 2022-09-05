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Эксперты ЕС проведут совещание по введению лимита цен на газ из России: названа дата

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Понедельник 05 сентября 2022 16:41
Эксперты ЕС проведут совещание по введению лимита цен на газ из России: названа дата Фото: эксперты ЕС проведут совещание по введению лимита цен на газ из России (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Эксперты стран Евросоюза планируют уже на этой неделе провести совещание, на котором планируется обсудить введение предельной цены на импорт российского газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Отмечается, что техническое совещание по лимиту цен на газ из РФ состоится в среду, 7 сентября. При этом большинство стран Евросоюза все еще расходятся во мнениях насчет введения подобных санкций, поскольку такой шаг может привести к полному прекращению поставок российского голубого топлива.

По данным Bloomberg, Еврокомиссия считает, что предельные цены необходимо вводить только в том случае, если Евросоюз готов к прекращению импорта газа из РФ.

"Предельная цена должна быть разработана таким образом, чтобы Россия оказалась в худшем положении в случае прекращения поставок газа, чем при соблюдении предельной цены. Учитывая, что в предыдущее десятилетие (2010/2020 годы) цены на российский газ установились в диапазоне от 5 евро до 35 евро/МВт-ч, любой предел выше этого уровня обеспечит России превышение предельных производственных затрат", - полагают в ЕК.

Напомним, ранее стало известно, что США попытаются в ближайшие недели с союзниками определить лимит цены на нефть из РФ.

Также мы писали, что у Евросоюза есть план действий на случай, если Россия полностью прекратит поставки газа.

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