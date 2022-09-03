ЕС готов к возможному прекращению поставок газа из России, - еврокомиссар

Фото: ЕС готов к возможному прекращению поставок газа из России (Getty Images)

У Евросоюза есть план действий на случай, если Россия полностью прекратит поставки газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление еврокомиссара по экономике Паоло Джентилони, которое приводит Les Echos.