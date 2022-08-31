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Венгрия договорилась о дополнительных поставках российского газа, - Сийярто

Новина українською →
Среда 31 августа 2022 16:11
Венгрия договорилась о дополнительных поставках российского газа, - Сийярто Фото: Петер Сийярто, министр иностранных дел Венгрии (Luis Astudillo C./Cancillería del Ecuador.)
Автор: Дмитрий Браславский

РФ с сентября будет поставлять в Венгрию на 5,8 млн кубометров природного газа в сутки больше, чем предусмотрено долгосрочным контрактом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Венгрии Петра Сийярто.

Дипломат заявил, что с завтрашнего дня в Венгрию будет поступать больше российского газа. Сийярто не сообщил, сколько будут стоить дополнительные поставки.

Уже в августе российский "Газпром" начал увеличивать поставки газа в Венгрию, начав транспортировать его по газопроводу "Турецкий поток".

В прошлом году Венгрия подписала соглашение с РФ на получение 3,5 миллиарда кубометров газа в год через Сербию, Австрию и Болгарию.

Напомним, что ранее Сийярто надеялся на увеличение поставок от "Газпрома" с сентября.

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