Венгрия договорилась о дополнительных поставках российского газа, - Сийярто

РФ с сентября будет поставлять в Венгрию на 5,8 млн кубометров природного газа в сутки больше, чем предусмотрено долгосрочным контрактом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Венгрии Петра Сийярто .

Дипломат заявил, что с завтрашнего дня в Венгрию будет поступать больше российского газа. Сийярто не сообщил, сколько будут стоить дополнительные поставки.

Уже в августе российский "Газпром" начал увеличивать поставки газа в Венгрию, начав транспортировать его по газопроводу "Турецкий поток".

В прошлом году Венгрия подписала соглашение с РФ на получение 3,5 миллиарда кубометров газа в год через Сербию, Австрию и Болгарию.