ua ru
Вс, 04 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Шольц назвал Россию ненадежным поставщиком энергии

Новина українською →
Берлин, Воскресенье 04 сентября 2022 13:21
Шольц назвал Россию ненадежным поставщиком энергии Фото: канцлер Германии Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Россия является ненадежным партнером в поставках энергоресурсов. Он считает, что Германия сможет пережить эту зиму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Шольца во время брифинга.

Политик заявил, что Германия сейчас переживает экономически тяжелый период, поэтому правительство утвердило новый пакет помощи для жителей перед отопительным сезоном.

В то же время Шольц прокомментировал ситуацию на энергетическом рынке. По его словам, Россия перестала быть надежным поставщиком. Однако канцлер уверен, что, несмотря на нестабильность, Германия сможет справиться с вызовами.

"Мы переживем эту зиму", - заявил Шольц.

Напомним, 2 сентября Россия полностью остановила "Северный поток" из-за утечки масла и необходимости ремонта.

В то же время в Германии заявили, что смогут пережить отопительный период без российского газа.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Германия Российская Федерация Олаф Шольц
NEWS
Когда в Украину придет "бабье лето" и от чего это зависит: прогноз синоптиков
Когда в Украину придет "бабье лето" и от чего это зависит: прогноз синоптиков
DAILY
Виталий Ким: Среди оккупантов настроения: "Все пропало, нас бросили"
Юлия Акимовакорреспондент Виталий Ким: Среди оккупантов настроения: "Все пропало, нас бросили"