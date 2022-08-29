Зеленский предложил сделать Украину гарантом газовой безопасности ЕС
Украина может стать гарантом газовой безопасности Европейского союза. И для этого есть несколько способов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского на Норвежской конференции крупнейших энергетических компаний.
"Украина может стать одним из гарантов энергетической безопасности для европейского континента. Вместе с Украиной вы сможете больше не допустить таких ценовых кризисов, у нас есть уникальная система подземных газохранилищ рядом с границей Евросоюза объемом более 30 млрд кубометров", - отметил он.
По его словам, Европа может практично уже в этом году помочь Украине, используя хранилища газа.
"На сегодня у нас свободный объем около 15 млрд кубометров. Для Украины нужно 3 млрд дополнительного резерва, который мы просим хранить у нас, а еще 12 млрд кубометров - это может быть газ, необходимый зимой для безопасности всей Европы. Вы можете помочь и нам, и себе", - сказал Зеленский.
Он подчеркнул, что Украина обладает так же значительными залежами газа.
"Руководство России мечтало украсть и эту часть нашего национального богатства, но мы не позволим это сделать. Мы приглашаем всех инвесторов, подрядчиков, сервисные компании приходить и добывать газ в Украине… Наши месторождения газа могут играть для Европы такую же стабилизирующую роль, как и месторождения Норвегии", - добавил президент.
Напомним, ранее сообщалось, что Норвегия выделит 200 млн долларов на покупку газа для Украины.
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