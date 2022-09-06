Еврокомиссия предложила два варианта чрезвычайного ограничения цен на газ из России, - FT

Энергетическое агентство Европейской комиссии рекомендовало государствам-членам ЕС ввести чрезвычайные меры по ограничению оптовых цен на поставки газа и предложило два варианта действий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times .

Первый вариант предполагает установление лимита на оплату импортируемого из России газа, а второй вариант - введение системы ограничения цен, которая будет отличаться в разных странах в зависимости от их энергетического баланса.

Издание отмечает, что эти меры являются частью более широкого плана по смягчению удара от стремительного роста цен на газ и электроэнергию, вызванного вторжением Владимира Путина в Украину.

Согласованные шаги, включая систему, призванную направить искусственно завышенную прибыль, получаемую некоторыми производителями электроэнергии, потребителям, будут обсуждаться в пятницу министрами энергетики стран ЕС.

Предложения были выдвинуты в тот день, когда Россия предупредила, что поставки газа по ключевому газопроводу "Северный поток - 1" в Европу будут прекращены, если Запад не отменит свои экономические санкции.

Напомним, ранее стало известно, что эксперты стран Евросоюза планируют уже на этой неделе провести совещание, на котором обсудят введение предельной цены на импорт российского газа.

Кроме того, у Евросоюза есть план действий на случай, если Россия полностью прекратит поставки газа.