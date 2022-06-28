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Лидеры G7 договорились изучить вопрос об ограничении цен на нефть и газ из России

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Германия, Вторник 28 июня 2022 11:22
Лидеры G7 договорились изучить вопрос об ограничении цен на нефть и газ из России Фото: Цены на нефть и газ из России будут ограничены потолком (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Лидеры G7 договорились изучить вопрос об ограничении цен на импорт российской нефти и газа. Таким образом будет снижена способность Москвы финансировать ее вторжение в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В заключительном коммюнике саммита G7 говорится, что Европейский союз вместе с международными партнерами изучит способы сдерживания цен на энергоносители, в том числе возможность введения временных ограничений на импортные цены. Официальные лица заявили, что речь идет как о нефти, так и о газе.

Страны "Большой семерки" обсуждают ограничение мировых цен на российскую энергию, чтобы Москва не получила выгоду от своего вторжения в Украину, которая резко подняла цены на нефть и газ.

Доходы от экспорта российской нефти выросли в мае, несмотря на то, что санкции сократили объемы экспорта, говорится в ежемесячном отчете Международного энергетического агентства за июнь.

Механизм ограничения цен на энергоносители из России

Соединенные Штаты первыми призвали к созданию механизма, ограничивающего цену, которую другие страны платят за российскую нефть.

Идея состоит в том, чтобы привязать финансовые услуги, страхование и доставку нефтяных грузов к потолку цен на российскую нефть. Таким образом, если грузоотправителю или импортеру нужны эти услуги, ему придется взять на себя обязательство продавать российскую нефть по установленной максимальной цене.

Италия, экономика которой зависит от российских энергоресурсов, настаивала на установлении ценового потолка на газ. Премьер-министр Италии Марио Драги на прошлой неделе предупредил о необходимости снижения цен на энергоносители, чтобы сдержать инфляцию, и сказал, что основное возражение со стороны европейских стран против газового потолка связано с опасениями, что это может привести к дальнейшему сокращению поставок Россией.

Франция заявила, что механизм ограничения цен должен распространяться не только на российские товары, чтобы снижать цены в более широком смысле, в том числе для стран G7, которые ищут источники энергии из других источников.

Ранее сообщалось, что лидеры G7 на саммите в Германии окончательно доработают планы по ограничению цен на российскую нефть.

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