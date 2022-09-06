ua ru
Вт, 06 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Италия снизит температуру в помещениях зимой с целью отказа от российского газа

Новина українською →
Рим, Вторник 06 сентября 2022 15:15
Италия снизит температуру в помещениях зимой с целью отказа от российского газа Фото: температура в помещениях в Италии зимой будет снижена на 1 градус (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Италия планирует уменьшить отопление в домах и на предприятиях на зиму, чтобы сократить потребление газа. Страна импортировала около 40% своего газа из России до начала вторжения в Украину, но быстро начала искать альтернативные источники и уменьшить свою зависимость от Москвы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В соответствии с правительственным планом, объявленным 6 сентября, температура в многоквартирных домах и других общественных зданиях будет регулироваться на уровне 19 градусов по Цельсию, что на один градус по Цельсию ниже, чем ранее. Для производственных помещений показатель будет установлен на уровне 17 градусов тепла. Отопление также будет включаться на час меньше каждый день.

Рим также ведет переговоры с промышленным лобби Confindustria, чтобы договориться о дальнейшем сокращении потребления газа на добровольной основе.

Италия надеется, что ограничения сократят потребление газа на 3,2 млрд кубометров в период с августа по март, и намерена сократить еще 2,1 млрд кубометров за счет использования альтернативных источников топлива для производства электроэнергии.

Это может быть дополнено другими мерами, побуждающими отдельных пользователей и предприятия сокращать потребление, а это означает, что общий спрос может упасть на 15% в соответствии с более широкими планами Европейского союза.

Италия заполнила свои резервуары для хранения газа на 83% по состоянию на начало сентября, запасаясь в преддверии холодных месяцев.

Напомним, на прошлой неделе Европа досрочно выполнила задачу по заполнению своих запасов газа на 80% к ноябрю. Запасы ЕС в настоящее время заполнены почти на 82%, согласно данным Gas Infrastructure Europe, а склады в Германии, крупнейшем потребителе газа в Европе, заполнены на 86%.

Читайте РБК-Украина в Google News
Цена на газ
NEWS
"Есть позитивные результаты". Гайдай рассказал о продвижении ВСУ в Луганской области
"Есть позитивные результаты". Гайдай рассказал о продвижении ВСУ в Луганской области
DAILY
Мина замедленного действия. Когда санкции нанесут мощный удар по экономике России
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Мина замедленного действия. Когда санкции нанесут мощный удар по экономике России