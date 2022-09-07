ЄС готує ліміт цін на газ з Росії. Що відомо і яким він може бути

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Першими про ціновий ліміт домовилися лідери країн "Великої сімки" (G7). У комюніке червневого саміту йдеться про необхідність вивчити цю ідею та погодити граничні ціни на імпорт газу з Росії. І для ще більшої ефективності пропонується запровадити їх одночасно із загальноєвропейським рішенням.

За даними Bloomberg, країни G7 вже доручили профільним відомствам розробити відповідний механізм. Німеччина, Франція і особливо зацікавлена в обмеженні цін Італія лобіюють це питання на рівні Євросоюзу. Але незважаючи на те, що провідні економіки ЄС дотримуються лінії на удар по російських газових доходах, більшість країн європейського блоку досі вагаються через загрозу повного припинення поставок.

Очікується, що сьогодні на технічній нараді може прояснитися майбутнє цієї ідеї. Обговорення стелі цін активізувалося у відповідь на політику "Газпрому", який зупинив основний маршрут поставок - газопровід "Північний потік", а також на рекордне зростання біржової вартості вище 3 500 доларів за тисячу кубометрів. Як пише Bloomberg, в Брюсселі впевнені, що обмеження слід запровадити в разі готовності до зупинки імпорту. По всій видимості, така готовність є.

"Я твердо впевнена, що настав час для встановлення цінового обмеження для трубопровідного російського газу, що йде до Європи", - заявила днями президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Але далеко не факт, що ціновий ліміт на рівні ЄС вдасться погодити швидко. У тому числі тому, що "російський троянський кінь" - Угорщина - тільки домовилася про додаткові поставки та, ймовірно, не готова ризикувати своїм імпортом.

Конкретні пропозиції і стеля цін

При цьому фон дер Ляєн вважає, що енергетична криза вимагає комплексного вирішення. За її словами, президент Росії Володимир Путін використовує газ в якості зброї, тому обмеження ціни - це лише один з елементів. Пропозиції Єврокомісії також включають:

зниження попиту на електроенергію

допомогу вразливим споживачам і підприємствам

підтримку виробників електроенергії

Як пише Financial Times, енергетичне агентство Єврокомісії підготувало два варіанти дій. Перший - встановлення ліміту на оплату імпортованого з Росії газу, другий - запровадження системи обмеження цін, яка буде відрізнятися в різних країнах в залежності від їх енергетичного балансу.

У той же час поки неясно, якою саме має бути гранична ціна. Однак передбачається, що вони не повинні сильно перевищувати собівартість видобутку і транспортування. При цьому необхідно зберегти економічний стимул для Росії, щоб їй все-таки було вигідніше постачати газ, а не перекривати трубу.

За даними Bloomberg, гранична ціна буде грунтуватися на тій ціні, яка діяла з 2010 по 2020 роки. Тобто в діапазоні від 5 євро до 35 євро/МВт*год або приблизно 50-350 євро за тисячу кубометрів.

"Будь-яка межа вище цього рівня забезпечить Росії перевищення граничних виробничих витрат", - пише видання.

Що кажуть в Москві

У президента Росії Володимира Путіна стурбовані загрозою введення цінового ліміту, і вже вголос говорять про те, що перекриють поставки країнам, які діють неринковими методами. Перший заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв пригрозив перекриттям трубопроводу.

"Буде як з нафтою. Російського газу в Європі просто не буде", - написав він у своєму Telegram.

У той же час більш помірковані заяви звучать від представників економічного блоку Росії. За словами віце-прем'єра Олександра Новака, "недалекоглядна" політика Європи веде до колапсу на енергетичних ринках і подальшого рекордного зростання цін.

"І це ще не межа, тому що ще поки тепла пора року, у нас ще зима попереду, а там багато всяких непередбачуваностей", - додав він, натякнувши на те, що ціни можуть перевищити біржову вартість в серпні в 3 500 доларів за тисячу кубів.

ЄС готовий до зупинки поставок

У відповідь на погрози з Москви єврокомісар з економіки Паоло Джентілоні заявив, що план є і ЄС готовий до припинення поставок газу. Брюссель не боїться рішень Путіна, але просить російську сторону дотримуватися контрактів.

Частково напруженість у газовому питанні зняла Урсула фон дер Ляєн.

"Наші газові сховища заповнено вже на 80%. Але щоб зменшити нашу залежність від російського викопного палива, нам потрібні поновлювані джерела енергії", - заявила вона.

Примітно, що сховища були заповнені достроково, оскільки спочатку ЄС планував зробити це до 1 листопада 2022 року.

Лідери провідних економік Євросоюзу теж висловилися щодо теми зупинки поставок. Німецький канцлер Олаф Шольц заявив, що Росія перестала бути надійним постачальником. Але незважаючи на нестабільність, Німеччина впорається з викликами.

"Ми переживемо цю зиму", - підкреслив Шольц, чия економіка досить сильно залежить від російського газу.

Ще одну ідею озвучив глава німецької енергетичної компанії Uniper Клаус-Дітер Маубах. За його словами, Німеччина готова вдатися до нормування споживання газу.

Допомогти німецькій стороні в разі необхідності зголосився президент Франції Еммануель Макрон. Зокрема, він запевнив у готовності збільшити постачання газу до Німеччини в обмін на електроенергію.

У той же час Італія задумалася про скорочення споживання газу, в тому числі на час опалювального сезону. Не виключено, що це призведе до того, що температура в будинках італійців цієї зими не перевищуватиме +19. Опалення також буде включатися на годину менше щодня.

Інтерес України

Наприкінці серпня на Норвезькій конференції найбільших енергетичних компаній президент України Володимир Зеленський запропонував європейським країнам стати гарантом їх енергетичної безпеки та зберігати газ в українських ПСГ.

"Разом з Україною ви зможете більше не допустити таких цінових криз, у нас є унікальна система підземних газосховищ поруч з кордоном Євросоюзу обсягом понад 30 млрд кубометрів", - зазначив він.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, експорт електроенергії з України в Європу вже сьогодні може замінити значні обсяги імпорту газу з Росії. Втім, Київ є чи не найбільш зацікавленою стороною в питання газових обмежень країни-агресора. Оскільки кожен крок, що послаблює Росію, наближає перемогу у війні.

"Цієї зими Росія готується до вирішального енергетичного удару по всім європейцям. І ключовими відповідями мають бути дві речі. Перша - наша єдність у захисті від країни-терориста, друга - посилення нашого тиску на Росію, це і посилення всіх рівнів санкцій і обмеження нафтогазових доходів Росії", - підкреслив президент Зеленський.