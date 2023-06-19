Данія планує передати Україні F-16 та скандал з французьким телеканалом: новини за вихідні

Данія планує підтримати передачу винищувачів Україні, але лише за однієї умови. А французьке телебачення тим часом втрапило в новий скандал.
Детальніше про те, що сталося на вихідних, - у матеріалі РБК-Україна.
Новини за 17 червня:
РФ обстріляла цивільне авто у Харківській області: четверо людей загинули;
На супутникових знімках помітили нові укріплення росіян в Криму;
В окупованому Мелітополі відбулася перестрілка між військовими РФ, ФСБ та "поліцією".
Новини за 18 червня:
Війська РФ у Луганській області шукають дезертирів із числа мобілізованих;
ЗСУ "приземлили" ворожий безпілотник над Херсонською областю;
Розвідка Британії заявила, що армія РФ зазнає найбільших втрат з часів піку битви за Бахмут;
В ЄС засудили плани Росії провести "вибори" на окупованих територіях;
В Одесі заборонили ресторанам та розважальним закладам працювати вночі.
Данія підтримає передачу винищувачів Україні. Однак це відбудеться тільки за підтримки Сполучених Штатів, які виробляють літаки F16.
"Я хотів би сказати, що не можу собі уявити, щоб ми не підтримали це. Україні потрібні літаки. Більше, ніж будь-коли, якщо вони хочуть виграти свою боротьбу. Це стосується і данських винищувачів F-16", - заявив в.о. міністра оборони Данії Троельс Лунд Поульсен.
Французьке телебачення знову потрапило в скандал. Телеканал TF1 зняв репортаж з українських територій, які наразі окуповані росіянами.
Французький телеканал TF1 15 червня на своєму YouTube-каналі опублікував репортаж із позицій російських військових на окупованих територіях України.
Станом на 17 червня, репортаж вже набрав 132 тисячі переглядів. На відео видно дорогу до російських позицій, бліндажі окупантів, які коментували ситуацію з боєприпасами й дронами, розповідали, як вони це все використовують проти Сил оборони України.
Всі пляжі Одеси визнані непридатними для купання через суттєве погіршення стану води. Купатися на них заборонено.
Йдеться про стан води у відкритих водоймах. Зокрема, про Чорне море та Білгород-Дністровський лиман.
В Херсоні місцеві перевізники побили волонтера, що безкоштовно евакуйовував людей.
За словами начальника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, особи нападників вже встановили. Вони заробляють на пасажирських перевезеннях, коли побитий волонтер вивозив людей з Херсонської області безкоштовно.
Росіяни продовжують незаконно вивозити українських дітей на території РФ. Окупанти планують депортувати 300 дітей з Запорізької області до Чуваської Республіки.
"У росЗМІ відзвітували про відправку 48 дітей, інших збираються вивезти у декілька змін", - повідомив Мелітопольський міський голова Іван Федоров.
Англійська мова отримає статус міжнародної в Україні. Уряд працює над питанням полегшення вивчення мови в суспільстві.
Делегація лідерів країн Африки відвідала РФ та провела переговори з російським диктатором Володимиром Путіним. За словами президента ПАР Сиріла Рамафоси, цей візит відбувся після конструктивних переговорів із президентом України Володимиром Зеленським.
Детальніше про подробиці зустрічі можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
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