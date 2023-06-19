Данія планує передати Україні F-16 та скандал з французьким телеканалом: новини за вихідні

Війна РФ проти України

Новини за 17 червня:

Новини за 18 червня:

Данія передасть винищувачі Україні

Данія підтримає передачу винищувачів Україні. Однак це відбудеться тільки за підтримки Сполучених Штатів, які виробляють літаки F16.

"Я хотів би сказати, що не можу собі уявити, щоб ми не підтримали це. Україні потрібні літаки. Більше, ніж будь-коли, якщо вони хочуть виграти свою боротьбу. Це стосується і данських винищувачів F-16", - заявив в.о. міністра оборони Данії Троельс Лунд Поульсен.

Скандал з французьким телеканалом

Французьке телебачення знову потрапило в скандал. Телеканал TF1 зняв репортаж з українських територій, які наразі окуповані росіянами.

Французький телеканал TF1 15 червня на своєму YouTube-каналі опублікував репортаж із позицій російських військових на окупованих територіях України.

Станом на 17 червня, репортаж вже набрав 132 тисячі переглядів. На відео видно дорогу до російських позицій, бліндажі окупантів, які коментували ситуацію з боєприпасами й дронами, розповідали, як вони це все використовують проти Сил оборони України.

В Одесі всі пляжі визнали непридатними після підриву Каховської ГЕС

Всі пляжі Одеси визнані непридатними для купання через суттєве погіршення стану води. Купатися на них заборонено.

Йдеться про стан води у відкритих водоймах. Зокрема, про Чорне море та Білгород-Дністровський лиман.

В Херсоні перевізники побили волонтера

В Херсоні місцеві перевізники побили волонтера, що безкоштовно евакуйовував людей.

За словами начальника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, особи нападників вже встановили. Вони заробляють на пасажирських перевезеннях, коли побитий волонтер вивозив людей з Херсонської області безкоштовно.

Окупанти планують вивезти 300 дітей з Запорізької області до Чувашії

Росіяни продовжують незаконно вивозити українських дітей на території РФ. Окупанти планують депортувати 300 дітей з Запорізької області до Чуваської Республіки.

"У росЗМІ відзвітували про відправку 48 дітей, інших збираються вивезти у декілька змін", - повідомив Мелітопольський міський голова Іван Федоров.

Англійська мова отримає спецстатус в Україні

Англійська мова отримає статус міжнародної в Україні. Уряд працює над питанням полегшення вивчення мови в суспільстві.

Лідери країн Африки провели перемовини з Путіним

Делегація лідерів країн Африки відвідала РФ та провела переговори з російським диктатором Володимиром Путіним. За словами президента ПАР Сиріла Рамафоси, цей візит відбувся після конструктивних переговорів із президентом України Володимиром Зеленським.

Детальніше про подробиці зустрічі можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.