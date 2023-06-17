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Вже не вперше. Французький телеканал зняв репортаж з російських позицій на території України

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Франція, Субота 17 червня 2023 16:28
Вже не вперше. Французький телеканал зняв репортаж з російських позицій на території України Фото: російські військові на окупованих територіях (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Французьке телебачення знову потрапило в скандал. Телеканал TF1 зняв репортаж з українських територій, які наразі окуповані росіянами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відео в YouTube.

Французький телеканал TF1 15 червня на своєму YouTube-каналі опублікував репортаж із позицій російських військових на окупованих територіях України.

Станом на 17 червня, репортаж вже набрав 132 тисячі переглядів. На відео видно дорогу до російських позицій, бліндажі окупантів, які коментували ситуацію з боєприпасами й дронами, розповідали, як вони це все використовують проти Сил оборони України.

Тим часом журналіст, що знаходиться за кадром не згадує про те, хто агресор у повномасштабній війні Росії проти України, і не наводить фактів із широкого контексту війни.

Натомість у репортажі йдеться про те, що російські окупанти довго готувалися до контрнаступу України й очікують його.

Схожий скандал

Нагадаємо, що у квітні 2023 року французький державний телеканал France24 також зняв сюжет на базі російських окупаційних військ. Наразі телеканал видалив його.

Однак МЗС України пообіцяло притягти авторів до відповідальності.

Раніше ми писали, що інший французький телеканал назвав поїздку президента України Володимира Зеленського країнами Європи "гастролями цирку-шапіто".

В ефірі каналу RTL французька ведуча розповіла, що Зеленський 15 травня приїздив до Єлисейського палацу "зі своїм шапіто". При цьому комік Лорран Герра вирішив висміяти анонс турне глави української держави й представив його як оголошення циркового виступу. Фрагменти висловлювань на телеканалі RTL оприлюднили у них у Twitter з підписом "Цирк Зеленського скоро у вас".

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