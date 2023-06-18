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В ЄС засудили плани Росії провести "вибори" на окупованих територіях

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Неділя 18 червня 2023 09:55
В ЄС засудили плани Росії провести "вибори" на окупованих територіях Фото: в ЄС засудили намір Росії провести "вибори" на окупованих територіях (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Європейський Союз засудив плани Росії провести у вересні так звані "вибори" на тимчасово окупованих територіях України.

Про це заявив речник Єврокомісії з питань зовнішньої політики Петер Стано, повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу дипломатичної служби ЄС.

"Цього тижня Центральна виборча комісія Росії вирішила провести "вибори" у вересні на територіях України, які тимчасово перебувають під окупацією Росії. Це ще одна спроба Росії у намаганні надати легітимності її протиправному військовому контролю та навмисній анексії Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України, а також АР Крим та міста Севастополь", - йдеться в заяві.

Зазначається, що відповідний крок Росії серйозно порушує Хартію ООН, незалежність, суверенітет на територіальну цілісність України, а усі хто причетний до організації псевдовиборів - понесуть наслідки своїх незаконних дій.

"Європейський Союз залишається непохитним у своїй підтримці України. Росія повинна негайно, повністю і беззастережно вивести всі свої війська і військову техніку з усієї території України в межах її міжнародно визнаних кордонів", - додав Стано.

Псевдовибори Росії

В лютому Рада Федерації Росії заявила про намір провести так звані "вибори" на тимчасово окупованих територіях. Як відзначила британська розвідка, таким чином Кремль хоче показати окуповані території як свої "невід'ємні частини".

Вже наприкінці травня країна-терорист внесла зміни до закону, які "дозволяють" провести "вибори" в окупації.

Тим часом Центральна виборча комісія призначила проведення псевдовиборів на 10 вересня 2023 року.

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