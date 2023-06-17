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Продовжують окопуватися. На супутникових знімках помітили нові укріплення росіян в Криму

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Крим, Субота 17 червня 2023 16:42
Продовжують окопуватися. На супутникових знімках помітили нові укріплення росіян в Криму Фото: росіяни продовжують рити окопи в Криму (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Росіяни продовжують окопуватись в Криму. Здебільшого створення нових укріплень викликано очікуванням українського контрнаступу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Схеми".

Російська армія побудувала численні лінії оборони від адміністративного кордону з Україною до Джанкоя. За словами військових експертів, це свідчить про підготовку армії РФ до оборони під час наступальної операції ЗСУ.

Більша частина окопів, відповідно до знімків Planet Labs, зведені армією РФ вже після її відступу з Херсону. На супутникових знімках північної частини Криму видно, що російські військові нерідко зводять фортифікації впритул до сіл або навіть у самих населених пунктах. За словами офіцера ЗСУ, журналіста-розслідувача із Криму Євгена Лешана, це - звичайна практика для армії РФ.

"Росіяни ніколи не ставились до людського життя як до цінності, тим більше до життів кримчан, яких вони завжди тримали як заручників. Тому - так, ці люди у небезпеці, населення цих сіл - у небезпеці", - зазначив журналіст.

Він наголосив, що якщо в тих регіонах почнуться бойові дії, росіяни використають людей як щит.

Підготовка росіян до контрнаступу ЗСУ

На початку червня 2023 року стало відомо, що окупанти готуються до так званої "евакуації" населення та викрадення матеріально-культурних цінностей з півночі Криму.

Також на півострові почали з'являтися бетонні "зуби дракона". До того ж побоюючись прориву ЗСУ, окупанти в істериці активно риють окопи ближче до Криму.

Крім того, днями стало відомо, що Росія посилює контроль проїзду громадян по Керченському пості до окупованого Криму.

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