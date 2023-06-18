ЗСУ "приземлили" ворожий безпілотник над Херсонською областю, - ОК "Південь"

Зранку, 18 червня, українські військові "приземлили" черговий БпЛА типу Zala над Херсонською областю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку оперативного командування "Південь".

Як відзначає командування, протягом ночі було знищено три БпЛА росіян: розвідник оперативно-тактичного рівня над Миколаївською областю;

2 Shahed-136 над Криворіжжям; "Ранком над Херсонщиною знищено черговий БпЛА типу Zala", - пише пресслужба. Робота ППО минулої доби За минулу добу наша ППО знищила: два ворожих ударних вертольоти Ка-52;

чотири ударні іранські БпЛА Shahed-136/131;

БпЛА "Ланцет"; Зокрема було "приземлено" сім ворожих розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня типів "Орлан-10", "Орлан-30", "Zala", "Supercam".