ЗСУ "приземлили" ворожий безпілотник над Херсонською областю, - ОК "Південь"
Фото: ЗСУ "приземлили" ворожий безпілотник над Херсонською областю (wikinews.org)
Зранку, 18 червня, українські військові "приземлили" черговий БпЛА типу Zala над Херсонською областю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку оперативного командування "Південь".
Як відзначає командування, протягом ночі було знищено три БпЛА росіян:
- розвідник оперативно-тактичного рівня над Миколаївською областю;
- 2 Shahed-136 над Криворіжжям;
"Ранком над Херсонщиною знищено черговий БпЛА типу Zala", - пише пресслужба.
Робота ППО минулої доби
За минулу добу наша ППО знищила:
- два ворожих ударних вертольоти Ка-52;
- чотири ударні іранські БпЛА Shahed-136/131;
- БпЛА "Ланцет";
Зокрема було "приземлено" сім ворожих розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня типів "Орлан-10", "Орлан-30", "Zala", "Supercam".
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