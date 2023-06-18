ua ru
Нд, 18 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

ЗСУ "приземлили" ворожий безпілотник над Херсонською областю, - ОК "Південь"

Новость на русском →
Неділя 18 червня 2023 09:12
ЗСУ "приземлили" ворожий безпілотник над Херсонською областю, - ОК "Південь" Фото: ЗСУ "приземлили" ворожий безпілотник над Херсонською областю (wikinews.org)
Автор: Сергій Пишкін

Зранку, 18 червня, українські військові "приземлили" черговий БпЛА типу Zala над Херсонською областю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку оперативного командування "Південь".

Як відзначає командування, протягом ночі було знищено три БпЛА росіян:

  • розвідник оперативно-тактичного рівня над Миколаївською областю;
  • 2 Shahed-136 над Криворіжжям;

"Ранком над Херсонщиною знищено черговий БпЛА типу Zala", - пише пресслужба.

Робота ППО минулої доби

За минулу добу наша ППО знищила:

Зокрема було "приземлено" сім ворожих розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня типів "Орлан-10", "Орлан-30", "Zala", "Supercam".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Херсонська область Російська Федерація
NEWS
Світло, бензин та вода: що буде з цінами у липні
Світло, бензин та вода: що буде з цінами у липні
DAILY
Бій артилерії та книги Булгакова. Репортаж із Часового Яру під ворожим обстрілом
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Бій артилерії та книги Булгакова. Репортаж із Часового Яру під ворожим обстрілом