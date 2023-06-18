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Армія РФ зазнає найбільших втрат з часів піку битви за Бахмут, - розвідка Британії

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Україна, Неділя 18 червня 2023 09:45
Армія РФ зазнає найбільших втрат з часів піку битви за Бахмут, - розвідка Британії Фото: армія РФ зазнає найбільших втрат з часів піку битви за Бахмут (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські захисники продовжують вести наступ на фронті. Тим часом армія РФ зазнає найбільших втрат з часів піку битви за Бахмут.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Британії в Twitter.

Британська розвідка зазначає, що останніми днями тривають важкі бої. Найбільш інтенсивні бої зосереджені в Запорізькій області, на заході Донецької області та навколо Бахмута.

Як вказує розвідка, на всіх напрямках Україна продовжує вести наступальні операції та досягла незначних успіхів.

"На півдні російські війська часто проводять відносно ефективні оборонні операції. Обидві сторони зазнають значних втрат, при чому втрати росіян, ймовірно, є найвищими з часів піку битви за Бахмут у березні", - йдеться у повідомленні.

Втрати Росії

У Генштабі ЗСУ повідомили, що Росія втратила на війні проти України вже понад 219 тисяч своїх військових. За останню добу ЗСУ знищили ще 650 росіян.

Також британська розвідка підтвердила ліквідацію російського генерал-майора Сергія Горячева, який був начальником штабу 35-ї загальновійськової армії.

Крім того, заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що у Росії в дев'ять разів більше загиблих, ніж в України на тлі посилення бойових дій.

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