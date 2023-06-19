Дания планирует передать Украине F-16 и скандал с французским телеканалом: новости за выходные

Дания планирует поддержать передачу истребителей Украине, но только при одном условии. А французское телевидение в это время попало в новый скандал.
Детальнее о том, что произошло на выходных, - в материале РБК-Украина.
Новости за 17 июня:
РФ обстреляла гражданское авто в Харьковской области: четыре человека погибли;
На спутниковых снимках были замечены новые укрепления россиян в Крыму;
В оккупированном Мелитополе произошла перестрелка между военными РФ, ФСБ и "полицией".
Новости за 18 июня:
Войска РФ в Луганской области ищут дезертиров из числа мобилизованных;
ВСУ "приземлили" вражеский беспилотник над Херсонской областью;
Разведка Британии заявила, что армия РФ несет наибольшие потери со времен пика битвы за Бахмут;
В ЕС осудили планы России провести "выборы" на оккупированных территориях;
В Одессе запретили ресторанам и развлекательным заведениям работать по ночам.
Дания поддержит передачу истребителей Украине Однако это произойдет только при поддержке Соединенных Штатов, производящих самолеты F16.
"Я хотел бы сказать, что не могу себе представить, чтобы мы не поддержали это. Украине нужны самолеты. Больше, чем когда-либо, если они хотят выиграть свою борьбу. Это касается и датских истребителей F-16", - заявил и.о. министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен.
Французское телевидение снова попало в скандал. Телеканал TF1 снял репортаж с украинских территорий, которые сейчас оккупированы россиянами.
Французский телеканал TF1 15 июня на своем YouTube-канале опубликовал репортаж с позиций российских военных на оккупированных территориях Украины.
По состоянию на 17 июня, репортаж уже набрал 132 тысяч просмотров. На видео видна дорога к российским позициям, блиндажи оккупантов, комментировавшие ситуацию с боеприпасами и дронами, рассказывали, как они это все используют против Сил обороны Украины.
Все пляжи Одессы признаны непригодными для купания из-за существенного ухудшения состояния воды. Купаться на них запрещено.
Речь идет о состоянии воды в открытых водоемах. В частности, о Черном море и Белгороде-Днестровском лимане.
В Херсоне местные перевозчики избили волонтера, который бесплатно эвакуировал людей.
По словам начальника Херсонской ОВ Александра Прокудина, личности нападавших уже установили. Они зарабатывают на пассажирских перевозках, когда избитый волонтер вывозил людей из Херсонской области бесплатно.
Россияне продолжают незаконно вывозить украинских детей на территорию РФ. Оккупанты планируют депортировать 300 детей из Запорожской области в Чувашскую Республику.
"В РосСМИ отчитались об отправке 48 детей, остальных собираются вывезти в несколько смен", - сообщил Мелитопольский городской голова Иван Федоров.
Английский язык получит статус международного в Украине. Правительство работает над вопросом облегчения изучения языка в обществе.
Делегация лидеров стран Африки посетила Россию и провела переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным. По словам президента ЮАР Сирила Рамафосы, этот визит состоялся после конструктивных переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Детальнее о подробностях встречи можно узнать в материале РБК-Украина.
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