Лідери країн Африки зустрілися з Путіним: про що говорили

Делегація лідерів країн Африки відвідала РФ та провела переговори з президентом Володимиром Путіним. За словами президента ПАР Сиріла Рамафоси, цей візит відбувся після конструктивних переговорів із президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу президента ПАР.

Основні заяви лідерів країн Африки

Представники країн Африки зазначили, що їхні пропозиції щодо врегулювання ситуації в Україні будуються на 10 елементах, і вони не повинні вступати у конкуренцію з ідеями інших гравців.

"Ми хотіли б постаратися послужити посередниками у досягненні миру між Росією та Україною. Ми хотіли б запропонувати вам 10 пунктів", - заявив Рамафоса.

За його словами, представники африканської делегації хотіли б вислухати позицію президента Росії як напередодні вислухали позицію президента України Володимира Зеленського.

Рамафоса підкреслив, що через війну африканський континент зазнає негативних наслідків у сфері економіки, суттєво піднялися ціни на енергоносії та добрива, а також продовольчі товари.

Рамафоса також закликав зняти всі перешкоди щодо реалізації "зернової угоди".

"Ми хотіли б закликати до відкриття пересування зернових через Чорне море, щоб будь-які перешкоди, що існують зараз, були зняті, щоб зерно та інші сировинні товари надходили на світові ринки", - зазначив він.

Про що говорив Путін під час зустрічі із лідерами країн Африки

Путін заявив, що знає про їхні пропозиції щодо врегулювання війни в Україні, зазначивши, що Росія відкрита для діалогу з усіма, хто виступає за мир.

"Ми відкриті для конструктивного діалогу з усіма, хто бажає встановлення миру на принципах справедливості та обліку законних інтересів сторін", - сказав він.

Путін також вкотре звинуватив Україну у відмові від мирних переговорів. Щодо викрадення українських дітей, Путін заявив, що росіяни вивозили дітей цілком легально і ніколи не перешкоджали возз'єднанню сімей.

Візит африканських лідерів до України

Нагадаємо, що напередодні до Києва прибули президент Союзу Коморських островів, президент Південно-Африканської Республіки, президент Замбії, президент Сенегалу, прем'єр-міністр Єгипту та інші урядовці країн Африки. Вони провели зустріч із президентом Володимиром Зеленським.

Африканські лідери під час свого візиту до України також відвідали Бучу. Крім цього, вони представили африканську мирну ініціативу, яка складається з десяти пунктів.

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