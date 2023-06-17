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Англійська мова отримає спецстатус в Україні. Шмигаль анонсував законопроект

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Україна, Субота 17 червня 2023 23:06
Англійська мова отримає спецстатус в Україні. Шмигаль анонсував законопроект Фото: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Англійська мова отримає статус міжнародної в Україні. Уряд працює над питанням полегшення вивчення мови в суспільстві.

Про це розповів прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

"Готуємо проєкт закону, який, зокрема, закріпить англійську як мову міжнародного спілкування", - повідомив Шмигаль.

Прем'єр також повідомив, що уряд наразі напрацьовує рішення, які зроблять вивчення англійської доступнішою для всіх охочих.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що англійська мова може отримати статус мови ділового спілкування в Україні.

Зауважимо, що на цей час англійська мова вважається офіційною в понад 60 країнах світу. Також вона є однією з шести робочих мов ООН.

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Денис Шмигаль
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