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В окупованому Мелітополі відбулася перестрілка між військовими РФ, ФСБ та "поліцією"

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Субота 17 червня 2023 19:08
В окупованому Мелітополі відбулася перестрілка між військовими РФ, ФСБ та "поліцією" Фото: В окупованому Мелітополі відбулася перестрілка між військовими РФ, ФСБ та "поліцією" (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області російські військові розпочали перестрілку зі співробітниками ФСБ і місцевою "поліцією".

Про це заявив мер Мелітополя Іван Федоров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення мера в Telegram .

"Через те, що величезна кількість ворогів заселилися в наші будинки, квартири, позахватували наші підприємства, то вони самі між собою постійно влаштовують перестрілки", - заявив він.

За його словами, перестрілка між російськими військовими і ФСБ сталася минулої ночі.

"Так на прикладі минулої ночі, в одному з мікрорайонів Мелітополя напідпитку вояки почали перестрілку. Вони перестрілювалися навіть не між собою, а з ФСБ-шниками і місцевою "поліцією", яка приїхала начебто їх заспокоїти", - заявив Федоров.

Вибухи у Мелітополі Запорізької області

У населених пунктах Запорізької області постійно лунають вибухи. Зокрема, у тимчасово окупованому військами РФ Мелітополі пролунали вибухи в ніч проти 12 червня.

Через це росіяни посилили тиск на цивільних у місті. Розташували блокпости вулицями, влаштовують обшуки.

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