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Окупанти планують вивезти 300 дітей з Запорізької області до Чувашії, - Федоров

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Україна, Субота 17 червня 2023 19:38
Окупанти планують вивезти 300 дітей з Запорізької області до Чувашії, - Федоров Фото: росіяни проводять незаконну депортацію українських дітей (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Росіяни продовжують незаконно вивозити українських дітей на території РФ. Окупанти планують депортувати 300 дітей з Запорізької області до Чуваської Республіки.

Про це розповів Мелітопольський міський голова Іван Федоров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

"У росЗМІ відзвітували про відправку 48 дітей, інших збираються вивезти у декілька змін", - повідомив Федоров.

Мер Мелітополя повідомив, що спочатку російські окупанти позбавили українських дітей Азовського моря та щасливого дитинства, а тепер засилають малечу за 1600 км від дому вглиб Росії.

"Далі будуть маніпулювати ситуацією на Бердянському напрямку і тримати дітей в Росії як заручників. Українські діти - останнє, про кого думає ворог. Для них це розмінна монета для шантажу", - повідомив Філатов

Депортація українських дітей до РФ

З початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія масово депортує українських дітей з окупованих територій. Їх вивозять до Криму, РФ чи Білорусі нібито на "оздоровлення" чи на відпочинок у таборах.

Віцепрем'єр-міністр України Ірина Верещук також повідомляла, що в Росії змінюють імена та дати народження депортованих українських дітей.

За словами президента Володимира Зеленського, станом на травень достеменно відомо про 19 393 дитини, які були незаконно вивезені в Росію з тимчасово окупованих територій України.

Раніше Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, яка визнала депортацію українських дітей до Росії геноцидом.

А у березні Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини у РФ Марії Львової-Бєлової через незаконну депортацію українських дітей.

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